【視覺錯覺圖／青光眼自測】你第一眼看到哪組數字？社交平台「X（前稱 Twitter）」瘋傳一張由密密麻麻黑色漩渦構成的「神秘錯覺圖」，圖中暗藏一串若隱若現的數字，瞬間考倒數以萬計網民。有人看見「528」，有人看見「45283」。然而眼科專家提醒，這不單是一場眼力挑戰，你所看出的數字多寡，反映眼睛的「對比敏感度」，若少於特定位數，隨時是青光眼或白內障等眼疾早期警號。



即看圖片，你看到什麼數字呢？▼▼▼

答案是「3452839」

綜合網民意見，不少人見到「4528」和「45283」，部份人則說只看到「528」，或把「4」看成「1」等。而最多人認同的答案，是「3452839」，更建議把電腦或手機畫面斜放，或以縮圖查看圖像，會更容易看到數字。

如只看到「4528」、「45283」、「528」等 或眼睛出問題

對於每人看到的數字不同，網民議論紛紛，有網民指出，可能與眼睛的對比敏感度（Contrast Sensitivity）有關，主要是分辨陰影和圖案細微差異的能力，敏感度愈高，可分辨的差異愈微細，反之則難以在陰影和圖案相近時分辨出差異。另外，青光眼和視神經疾病的早期病徵，就包括對比敏感度異常，有網民建議如果看不到數字，或只看到很少數字，最好是求醫檢查，以策安全。

台灣眼科專科醫生鐘珮禎醫生指出，這張圖片中完整答案其實是由7個數字組成的「3452839」。（網絡圖片）

眼科專科醫生拆解原理

而台灣眼科專科醫生鐘珮禎醫生指出，這張在網上瘋傳的圖片中，完整答案其實是由7個數字組成的「3452839」。鐘珮禎醫生表示，由於數字中間明暗差異較大，兩側外圍數字（3與9）與背景漩渦的對比度極低，因此一般人最容易一眼看見中間的「528」或「45283」，外側數字則需要較佳的「對比敏感度」（Contrast Sensitivity）才能清晰辨識。所謂對比敏感度，是指眼睛在不同照明環境下分辨物體與背景明暗微細差異的能力，即使患者在標準視力表（黑字白底高對比）能看到1.0的視力，其對比敏感度亦可能早已悄悄下降。

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