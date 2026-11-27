湖南岳陽君山區「洞庭湖歡樂世界」早已荒廢，其附設動物園卻因網民探訪片段在社交平台走紅。目前園內只有1名近七旬婦人及其子照料動物。由於周邊遊樂設施早已停運，外界一度猜測動物園負責人已跑路；婦人受訪時澄清，動物園採取獨立營運模式，所有飼料及日常物資均由動物園負責人定期供應。在客流量回升後，她與兒子每月薪金合共2,000人民幣（約2,350港元）。



在荒廢多年、設施鋪滿厚塵的岳陽君山區「洞庭湖歡樂世界」內，1名近七旬婦人與兒子堅持照料動物逾2年。（抖音＠小丁睡不醒）

成人門票僅20元 園方准自備紅蘿蔔餵飼

據內地媒體《縱覽新聞》報道，張女士早於11月16日與友人前往涉事動物園，驚訝發現整座動物園僅由1名年近七旬的婦人魏秀雲及其兒子共同打理，單是餵飼糧食、清理籠舍及照料動物，2人每日的工作量已相當驚人，遂拍片記錄這對母子的工作日常並上載至社交平台，意外引起網民熱議。

張女士表示，單是餵飼糧食、清理籠舍及照料動物，母子2人每日的工作量已相當驚人。（抖音＠小丁睡不醒）

張女士透露，該動物園名為「動物萌寵園」，成人票價僅為20人民幣（約23港元），未成年人票價10人民幣（約11.7港元），身高1米以下小童更可免費入場。園內另售每份10人民幣（約11.7港元）的餵飼包，內有4條切好的紅蘿蔔，此外再無任何額外收費；園方亦容許遊客自行攜帶清洗乾淨的青菜及紅蘿蔔入園餵飼動物。園區雖然硬件設施有限，但勝在門票實惠，園內動物的整體狀態亦尚算良好。

園方容許遊客自行攜帶清洗乾淨的青菜及紅蘿蔔入園餵飼動物。（抖音＠小丁睡不醒）

曾整天零遊客 爆紅後週末客流升至逾百人

自「洞庭湖歡樂世界」多年前停業荒廢後，附設的動物園隨即陷入長期冷清，在2024年及2025年間，經常出現整整1天沒有任何遊客光顧的慘況。即便如此，魏秀雲與兒子依然每天按時開門營業，專注照料園內動物。

直至今年5月起，陸續有拍片者及網民前來探訪，並將短片上載至社交平台，這座動物園才漸漸為大眾所知。隨著知名度提升，園區客流量逐步回升，部分週末單日更能迎來100至200名遊客入場。

園方容許遊客自行攜帶清洗乾淨的青菜及紅蘿蔔入園餵飼動物。（抖音＠小丁睡不醒）

澄清「老闆跑路」傳聞 母子每月共領2,000元

由於動物園周邊遊樂設施早已荒廢，不少網民最初誤以為動物園老闆已經「跑路」棄園，只留下母子2人苦苦支撐。對此，魏秀雲受訪時特地作出澄清，強調「動物萌寵園」與「洞庭湖歡樂世界」並非由同1機構營運，動物園一直採取獨立經營管理模式。



她解釋，園內動物所需的飼料、肉類等日常物資，全數由動物園老闆楊先生負責採購；每當物資出現短缺，其兒子只要及時聯繫楊先生，對方便會安排送貨，母子2人無須承擔任何物資費用。此外，楊先生亦會定時安排獸醫入園，為動物接種2次疫苗。談及收入狀況，魏秀雲坦言：

前2年沒有什麼遊客的時候，我們的收入僅夠維持基本吃喝。從今年5月遊客增多之後，我和兒子2人每月一共能拿到2,000人民幣（約2,350港元）。 魏秀雲

（《縱覽新聞》）