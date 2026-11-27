輪候公屋動輒要等候多年，但只要最後獲派「心水」安樂窩，一切等待都絕對值得！有港媽在網上公屋群組發文，指首派東涌新落成的雋東邨，但覺得不方便子女上學，於是決定等候二派，不足1個月獲派沙田新翠邨，終於順利「畢業」，獲不少網民送上祝福，認為新翠邨地理位置極佳，交通方便且周邊配套設施齊全，「雖舊但方便」、「新翠唔使諗，恭喜晒，祝新生活愉快」。



有港媽首派雋東邨，由於覺得位置不方便，二派終於獲派大圍新翠邨順利「畢業」。（資料圖片／梁鵬威攝）

最新公屋綜合輪候時間為4.4年 創10年新低

房屋局於11月20日公布，最新公屋綜合輪候時間為4.4年，較今年6月時錄得的4.8年，大幅下降0.4年，而與本屆政府上任前的高位6.1年比較，縮短了1.7年，第一次低於4.5年，是近10年新低。至於只計算傳統公屋的平均輪候時間，一般申請者最新下降0.2年至5.3年，長者一人申請者的平均輪候時間維持在3.9年。

首派雋東邨拒要 二派沙田新翠邨終畢業

該港媽在facebook群組「公屋討論區」發帖，透露她以4人家庭身份申請在擴展市區（包括東涌、沙田、馬鞍山、將軍澳、荃灣、葵涌及青衣）公屋，最初於11月3日首派東涌雋東邨，親身到場視察後，即時以「小朋友返學唔方便」為由拒絕接受編配。相隔不足1個月，再次收到房屋署發出通知，顯示她二派沙田新翠邨的新傑樓，樓主指獲派為中層單位，對是次編配結果表示滿意。

樓主上傳房屋署通知信件，顯示她二派沙田新翠邨新傑樓。（「facebook＠公屋討論區」圖片）

網民讚新翠邨配套一流：好過中六合彩

許多網民紛紛送上祝福，大讚新翠邨配套一流，

「新翠正呀」



「揸車4條隧道（獅子山隧道、大老山隧道、城門隧道、尖山隧道）＋1條大埔道出九龍，搭車有東鐵（沙中綫）馬鐵（屯馬綫），超級方便」



「新翠係無咗街市，不過去隆亨、大圍街市買餸都唔遠」



「行過條八爪魚天橋去大圍街市仲多選擇」



「新翠梗係要啦，配套真係好緊要，我都唔介意舊啲，裝修好就得啦」



雖舊但方便，唯一是看個人能不能接受井型 網民意見

新翠邨新傑樓屬於舊式井字型屋邨。（資料圖片）

雋東邨提供合共5,200個單位 2026年起分批入伙

雋東邨位於東涌錦東街，全邨共有5座、提供5,200個單位，於2026年落成並分階段入伙。第一期入伙的雋秀樓、雋杰樓、雋永樓，已於8月陸續向居民派匙；第二期入伙的雋才樓、雋華樓，則於10月和11月期間開始派匙。



雋東邨全邨共5座、提供5,200個單位，於2026年落成分階段入伙。（Google Ｍaps截圖）（「fb＠翔東雋東迎東街坊互助群」圖片）

雋東邨全邨共5座、提供5,200個單位，於2026年落成分階段入伙。（「fb＠翔東雋東迎東街坊互助群」圖片）

新翠邨於1983年起入伙 鄰近港鐵大圍站及大型商場

新翠邨位於沙田大圍翠田街，為1983年入伙的公共屋邨，全邨共有8座，邨內設有新翠邨商場，內有超市、酒樓、茶餐廳、快餐店及郵政局等設施，亦鄰近港鐵旗下大型商場「圍方」（The Wai）；交通方面則毗鄰港鐵大圍及車公廟站，區內設巴士總站以及車公廟路一帶巴士站，方便往返港九及新界各區；周邊亦有多間幼稚園、小學、中學。



新翠邨亦鄰近港鐵旗下大型商場－圍方。（資料圖片）

（facebook＠公屋討論區）