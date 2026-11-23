苦候多年終獲編配公屋，究竟應該見好就收，還是放手一搏？有港媽於今年11月17日在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文，透露最近收到房署信件，首次配屋結果是東涌雋東邨雋才樓，因自己需要「近返bb幼稚園同照顧年邁父母」，加上父母需要定期到醫院和診所覆診，所以「拒絕首派，等第二派」、「博緊二派派沙田區」，同時詢問網民「請問各位二派有冇中心水地區？」。



樓主首派東涌雋東邨雋才樓，自己要「近返bb幼稚園同照顧年邁父母」，所以「拒絕首派，等第二派」。（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」圖片）

帖文引來許多網民討論：

「二派都是東涌」



「全新公屋都唔要，唔好太多要求」



「擴展頭兩派新樓就奇，但頭兩派新樓多數東涌，第三派硬食」



樓主稱要顧及父母需要定期到醫院和診所覆診，不能住太遠。（《破・地獄》劇照）

有網民提出可行建議：

「咁點解唔申請『天倫樂』呢？起碼同邨喔，之前有人同一棟」



「直接同主任講，你要照顧年邁老人，bb幼稚園都係嗰邊，如果唔係，你好難會派呢邊方向」



「如果係醫管局旗下，可以叫醫生寫信，因老人家要經常覆診，行動日漸不便，後生要陪覆診，所以想盡量喺返同區」



樓主稱要顧及父母需要定期到醫院和診所覆診，不能住太遠。（《破・地獄》劇照）

三成公屋申請者等第三次配屋

根據房屋局2025年4月30日回覆立法會議員的書面答覆，2022/23至2024/25年度成功獲編配公屋的一般申請者中，約43%接受第一次配屋建議、27%接受第二次配屋建議，另有30%接受第三次配屋建議。換言之，在上述期間成功獲編配公屋的一般申請者中，約57%並非接受首派單位，而是在第二次或第三次配屋時才接受單位。

根據房屋委員會現行公屋編配政策，合資格申請者最多可獲3次配屋建議，每次編配1個單位。房屋署會按照申請者的優先次序、家庭人數、公屋選區，以及當時可供編配的單位，以電腦隨機方式安排配屋。若申請者拒絕首次編配，但仍有剩餘配屋機會，申請會再次按登記日期依次序納入編配隊伍。

樓主心水單位必須鄰近子女學校。（《反起跑線聯盟2》劇照）

擴展市區未必派沙田或馬鞍山

房屋局曾於2022年12月14日回覆立法會質詢時表示，每次配屋之間的等候時間長短不一，視乎各區公屋資源供應，以及申請者的輪候次序，可能由數星期至數月不等。值得注意的是，首次配屋和第二次配屋並沒有固定間隔，因此樓主即使已拒絕首派，亦難以準確預測何時能收到第二封配屋通知。

根據房屋署資料，沙田及馬鞍山均屬公屋編配制度下的「擴展市區」，同一選區亦包括將軍澳、荃灣、葵涌、青衣及東涌等地。換言之，即使申請者選擇擴展市區，亦不代表必然獲派沙田或馬鞍山。

申請者可向房署提出家庭、社會或健康因素作配屋考慮

房屋署指出，一般申請者不可要求指定入住某個地區、特定屋邨、樓齡或樓層等。不過，若申請者基於家庭、社會或健康因素，需要入住指定地區，並獲社會福利署或醫院管理局等相關機構推薦，房屋署可在資源許可下，盡可能作出特別編配。

樓主首派東涌雋東邨雋才樓，由於家庭因素，所以「拒絕首派，等第二派」、「博緊二派派沙田區」。（fb＠翔東雋東迎東街坊互助群」圖片）

無理拒絕3次配屋會被取消公屋申請資格

房屋局亦曾透露，2023年9月起優化公屋編配機制，除了申請者所選區域，亦會將其現居地區納入考慮。機制優化後，申請者獲編配鄰近現居地區單位的比率上升約一成，接受配屋建議的比率亦增加5%。不過，當局未有公布第二次編配獲派沙田區的具體比例，因此單憑其他申請者的配屋經驗，仍難以估算樓主能否如願。



根據房屋署《公共租住房屋申請須知》，申請者如在沒有可被接納理由的情況下拒絕全部3次配屋建議，其公屋申請將被取消，一般須在取消申請日期1年後才可重新申請。房屋署列明的可接納拒絕理由，包括有文件證明的健康需要、獲相關機構支持的社會因素，以及因住院治療或離港等原因未能如期簽署租約。

樓主拒要東涌單位，希望能獲派沙田公屋。（資料圖片）

「天倫樂」優先配屋鼓勵年輕家庭照顧年邁親屬

事實上，房屋委員會設有「天倫樂」優先配屋計劃，鼓勵年輕家庭照顧年邁父母或受供養親屬，合資格申請者可較一般家庭提早6個月獲得處理，並可選擇與長者同住一個公屋單位，或分別入住兩個就近單位，方便互相照顧。

根據房委會資料，申請家庭須符合一般公屋申請資格，年長父母或受供養親屬必須年滿60歲。若選擇同住一個單位，申請家庭須包括至少1名年滿18歲的成員，以及至少1名年滿60歲的父母或受供養親屬，並可選擇任何公屋區域。若希望與長者分開居住，則須以兩份公屋申請，申請位於非市區同一區域的兩個就近單位。因此，沙田所屬的擴展市區亦屬可選區域之一，但並不代表必然獲派沙田區屋邨。



網民建議樓主向房署解釋清楚。（資料圖片）

「天倫樂調遷計劃」方便公屋戶調遷互相照顧

需留意「天倫樂」優先配屋計劃主要適用於符合相關條件的公屋申請家庭，並非只要父母年老，或希望搬近父母住所便可以參加。樓主目前已獲首次配屋，父母是否公屋租戶、是否另有公屋申請，以及能否在現階段更改申請安排，均未有交代，因此未能確定是否符合計劃資格。



除了優先配屋之外，房委會亦設有「天倫樂調遷計劃」，讓已入住公屋的家庭有機會遷往年長父母或成年子女現居的屋邨，以便互相照顧。房委會2026年10月推出的新一期計劃，申請期由10月5日至12月4日。申請家庭及提名家庭須同為公屋租戶，並分別居於不同區議會分區。合資格家庭可申請遷往父母或子女現居的屋邨，但實際編配仍須視乎空置單位供應，未必能獲派指定屋邨。

（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）