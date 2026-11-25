輪候公屋最怕連續獲派不合心意的單位！有港媽今年11月24日在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文大呻，自己輪候公屋6年多，「啲小朋友都大晒啦，返工啦」，最近再次收到配屋通知，連同過往紀錄，「第一次派蝴蝶邨低層單位 ，第二次元朗問題單位唔計，今日收到第二派大興邨」， 慨嘆「屯門三寶中兩寶」，所以「要博埋last嗰1次啦」，苦笑「唔知拒絕信點樣寫好呢？」。



坊間俗稱的「屯門三寶」，分別為友愛邨、蝴蝶邨及大興邨，3個屋邨均屬樓齡較高的大型公共屋邨；圖為蝴蝶邨。（資料圖片／黃偉民攝）

坊間俗稱的「屯門三寶」，分別為友愛邨、蝴蝶邨及大興邨，3個屋邨均屬樓齡較高的大型公共屋邨，部份公屋申請者因樓齡、單位設計等因素，希望獲派其他屋邨。帖文引來許多網民討論：

「博啦，舊肯定唔要」



「我都係中兩次屯門三寶，第三派鳳凰嶺邨」



「通常終極一派都會派中心儀單位，Good Luck」



「我都係搏到盡，前兩派都係三寶中嘅兩寶，三派古洞上岸」



部份公屋申請者因「屯門三寶」樓齡、單位設計等因素，希望獲派其他屋邨。（資料圖片）

《香港01》曾報道，接連獲派「屯門三寶」並非首次出現。過往亦曾有公屋申請者首派蝴蝶邨、二派大興邨，最終因單位面積不合心意而拒絕編配。根據房屋署公屋編配政策，署方會按照申請者的優先次序、家庭人數、公屋選區及當時可供編配的公屋資源，以電腦隨機方式安排配屋。除了新落成公屋之外，房署亦會將回收及遭其他申請者拒絕的單位重新編配。

換言之，若某些舊屋邨有較多符合申請者家庭人數的單位可供編配，或部份單位因不受歡迎而多次被拒絕，便可能再次進入編配名單，令申請者接連獲派同類屋邨。不過，這並不代表房署刻意優先派發舊樓。

樓主表示「啲小朋友都大晒啦，返工啦」， 慨嘆「屯門三寶中兩寶」，所以「要博埋last嗰1次啦」。（《翻盤下半場》劇照）

派屋會考慮申請者現時居住地區

值得留意的是，房委會早於2023年9月優化公屋編配機制，除了考慮申請者所選擇的公屋區域，亦會考慮申請者現時的居住地區，在資源許可下，盡量安排鄰近其現居所的公屋單位。房屋局於2025年4月30日回覆立法會質詢時指出，機制優化後，申請者獲派鄰近現居地區的比率上升約一成，接受配屋建議的比率亦提升5%。若樓主本身居於屯門或新界西，不排除亦是接連獲派屯門及元朗公屋的其中一個原因。

現時公屋編配分為市區、擴展市區、新界及離島4個選區，其中新界區涵蓋屯門、元朗、天水圍、大埔、粉嶺及上水。以樓主的情況而言，第三次有效編配仍有機會獲派屯門其他屋邨，包括「屯門三寶」中尚未獲派的友愛邨，亦有機會獲派新界其他地區的公屋，甚至是新落成屋邨。不過，現行編配機制並沒有因應申請者首兩次拒絕舊樓，而於第三次編配時優先安排新樓的規定，實際結果仍取決於當時的公屋供應及編配情況。



根據房屋局公布的數據，2022/23至2024/25年度，成功獲編配公屋的一般申請者中，有約3成是在第三次編配時才接受配屋建議。

（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）