美國馬里蘭州（Maryland）34歲女子托馬斯（Alexandra Thomas）涉嫌在過去約10年間虛構患癌經歷，透過網上及實體途徑籌得逾20萬美元（約156萬港元）善款。霍華德縣（Howard County）大陪審團對她提出2項重罪盜竊指控，起訴書列出25名受害人。



托馬斯11月19日被捕後一度不准保釋，據CBS News Baltimore報道，法官11月23日批准她以1萬美元現金保釋，須接受審前監管，並嚴禁接觸受害人、禁止籌款及禁止上網。案件定於12月2日再訊。



34歲女子托馬斯（Alexandra Thomas）涉嫌在過去約10年間虛構患癌經歷，透過網上及實體渠道籌得逾20萬美元（約156萬港元）善款。（Facebook@Life Styled By Lexi）

謊稱參與秘密試驗 枕邊人為她棄生育

這宗騙局始於2014年。托馬斯當年以化名「Lexi」開設名為《Romans 8:28》的個人網誌，以「抗癌名人」自居，起初聲稱患罕見血癌，後改稱確診非霍奇金淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma）。她宣稱參與1項22人臨床試驗且是唯一倖存者，更誇口治療團隊逾80名醫生，包括美國知名傳染病專家福奇（Anthony Fauci）。

她宣稱參與1項22人臨床試驗且是唯一倖存者，更誇口治療團隊逾80名醫生，包括美國知名傳染病專家福奇（Anthony Fauci）。（Facebook@Life Styled By Lexi）

托馬斯36歲丈夫漢南（Gavin Hannan）於今年10月向蒙哥馬利縣（Montgomery County）巡迴法院申請婚姻無效。法庭文件披露，2人2019年結婚後，托馬斯每月多次離家數日，稱赴美國國家衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）接受治療與抽取活檢，並以保密為由拒絕家人陪同。漢南為保護「免疫力低下」的妻子，甘願放棄生兒育女，疫情期間更主動搬離住所。

丈夫漢南為保護「免疫力低下」的妻子，甘願放棄生兒育女，疫情期間更主動搬離住所。（Facebook@Life Styled By Lexi）

求診紀錄全無 善款疑作旅遊置裝

騙局真相由《Scamanda》調查記者莫斯卡蒂耶洛（Nancy Moscatiello）於今年10月上架的調查Podcast節目《The Lexi CON》揭開。漢南在法庭文件中指出，妻子口中多名主治醫生的系統內根本沒有她的求診紀錄。她更涉嫌盜用真實癌症患者照片冒充病況，並偽裝病人出席癌症病友活動。

漢南在法庭文件中指出，妻子口中多名主治醫生的系統內根本沒有她的求診紀錄。（Facebook@Life Styled By Lexi）

托馬斯籌得的逾20萬美元（約156萬港元）善款疑被用於旅遊、購置衣物及日常娛樂。家屬與前友人更指控，她曾遊說年長支持者將她列入遺囑受益人。

親姊1年前舉報 眾籌平台展開內部調查

據《Hindustan Times》報道，2項重罪盜竊指控分別涵蓋2016年8至11月涉款1萬美元（約7.8萬港元）以下及2017年12月至2019年1月涉款2.5萬美元（約19萬港元）以下。起訴書所列25名指稱受害人包括慈善機構、商戶，以及托馬斯親姊梅根（Meghan Goldsmith）與姊夫丹（Dan Goldsmith）。

起訴書所列25名指稱受害人包括慈善機構、商戶，以及托馬斯親姊梅根・戈德史密斯（Meghan Goldsmith）與姊夫丹・戈德史密斯（Dan Goldsmith）。（Facebook@Life Styled By Lexi）

「我們早在1年多前就向當局舉報，因為當時已很清楚有些事錯得太離譜。」戈德史密斯夫婦向WUSA9表示，將繼續爭取問責及向受害人全額賠償。眾籌平台GoFundMe確認正展開內部調查。根據美國刑事司法程序，托馬斯在未經法庭實質審判並定罪前，法律上享有無罪推定權利，將於12月2日重返霍華德縣法院應訊。