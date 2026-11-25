上海1名41歲女子誤墮「情緒療癒」玄學洗腦騙局，6年間先後花費逾1,400萬人民幣（約1,647萬港元）購入逾300件廉價水晶玉石「保命」，其中300萬人民幣（約353萬港元）更屬抵押物業所得。她甚至聽信「導師」指丈夫被惡靈附身而離婚，最終患上重度抑鬱症。



上海松江警方早前偵破此案，揭發所謂美國名校「雙博士」導師僅具內地大專學歷，且騙局中的「黑暗能量」設定竟是抄襲荷里活電影《奇異博士》（Doctor Strange），目前兩名涉案疑犯已被刑事拘留。



上海一名41歲女子誤墮「情緒療癒」玄學洗腦騙局。（網上圖片）

該名女士六年間先後花費逾1,400萬人民幣（約1,647萬港元）購入逾300件廉價水晶玉石「保命」，其中300萬人民幣（約353萬港元）更屬抵押物業所得。（《看看新聞》影片截圖）

該名女士甚至聽信「導師」指丈夫被惡靈附身而離婚，最終患上重度抑鬱症。（《看看新聞》影片截圖）

藝術療癒作切入 後台竄改數據取信

據內地媒體《看看新聞Knews》報道，受害人陳虹六年前因28歲表弟心源性猝死大受打擊，經朋友推介認識「情緒療癒師」朱某。朱某隨即向其推介主講導師「桑迪」（真名劉某），並將劉某包裝成美國哈佛大學（Harvard University）及西北大學（Northwestern University）「雙博士」。

受害人陳虹六年前因28歲表弟心源性猝死大受打擊，經朋友推介認識「情緒療癒師」朱某。（《看看新聞》影片截圖）

朱某隨即向其推介主講導師「桑迪」（真名劉某），並將劉某包裝成美國哈佛大學（Harvard University）及西北大學（Northwestern University）「雙博士」。（《看看新聞》影片截圖）

課程初期以繪畫、戲劇及音樂療癒為主，單節學費高達上萬元。為進一步取得信任，對方推出800元（約941港元）1次的「唾液壓力測試」，實則可在後端系統隨意竄改數據。陳虹首次檢測被告知「壓力年齡逾百歲」，接受數次療程後數據便「明顯好轉」，令她對導師深信不疑。

情緒療癒課程初期以繪畫、戲劇及音樂療癒為主，單節學費高達上萬元。（《看看新聞》影片截圖）

為進一步取得信任，對方推出800元（約941港元）一次的「唾液壓力測試」，實則可在後端系統隨意竄改數據。（《看看新聞》影片截圖）

陳虹首次檢測被告知「壓力年齡逾百歲」，接受數次療程後數據便「明顯好轉」，令她對導師深信不疑。（《看看新聞》影片截圖）

借電影編造「惡靈」 稱還價削弱功效

建立信任後，課程內容隨即轉向靈修玄學。劉某聲稱陳虹「人體氣層有破洞」，正受黑暗能量與惡靈侵擾，必須購買水晶玉石護體。展廳內的擺件一律不設標價，學員看中後直接取走，事後才付款，導師更警告「還價會削弱功效」，其中最貴一件水晶索價高達70萬人民幣（約82.3萬港元）。劉某其後向警方供稱，所謂「黑暗能量」概念實則抄襲自荷里活電影《奇異博士》（Doctor Strange），而現場用來「偵測惡靈」的手機應用程式，亦只是坊間的整蠱軟件。

劉某聲稱陳虹「人體氣層有破洞」，正受黑暗能量與惡靈侵擾，必須購買水晶玉石護體。（《看看新聞》影片截圖）

劉某其後向警方供稱，所謂「黑暗能量」概念實則抄襲自荷里活電影《奇異博士》（Doctor Strange），而現場用來「偵測惡靈」的手機應用程式，亦只是坊間的整蠱軟件。（《奇異博士》劇照）

慫恿離婚致重度抑鬱 機場落網揭假學歷

劉某其後更以陳虹丈夫「面相不好、被惡靈附身」為由，慫恿二人離婚。陳虹事後坦言，夫妻本無大矛盾，離婚後她精神恍惚，踩單車載孩子時發生意外導致下巴縫針，其後更確診重度抑鬱症。即使如此，疑犯仍以「買水晶保命」為由持續索財，令她累計投入逾1,400萬人民幣（約1,647萬港元），家中堆積300多件玉石。直至陳虹母親察覺異樣報警，加上陳虹被踢出學員群組，她才如夢初醒。

劉某其後更以陳虹丈夫「面相不好、被惡靈附身」為由，慫恿二人離婚。（《看看新聞》影片截圖）

陳虹事後坦言，夫妻本無大矛盾，離婚後她精神恍惚，踩單車載孩子時發生意外導致下巴縫針，其後更確診重度抑鬱症。（《看看新聞》影片截圖）

2025年10月20日，上海松江警方在機場拘捕準備外出的劉某，朱某亦同步落網（案件近日由官媒披露）。（網上圖片）

據警方指，劉某僅具大專學歷，所謂博士認證是花30萬人民幣（約35.2萬港元）購買的假證件，並虛構「上海與香港情緒心理研究院」名義招生。（《看看新聞》影片截圖）

2025年10月20日，上海松江警方在機場拘捕準備外出的劉某，朱某亦同步落網（案件近日由官媒披露）。據警方指，劉某僅具大專學歷，所謂博士認證是花30萬人民幣（約35.2萬港元）購買的假證件，並虛構「上海與香港情緒心理研究院」名義招生；至於號稱高價進口的「巴西水晶」，實為江蘇連雲港批發的廉價貨品，騙款多被劉某用於個人奢侈消費。目前，劉某及朱某因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，警方正追查涉案資金流向。