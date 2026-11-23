騙徒又有新招！騎劫WhatsApp後，連群組都可以複製到一模一樣！本港有女生在Threads發文，以「警世詐騙Post」為題，表示今年11月18日「差啲被人呃咗$27,300」。樓主稱自己原本有1個3人WhatsApp群組，成員是她本人及1男1女友人，男友人突然在群組內要求女友人幫忙轉帳27,300元至前1天使用的銀行戶口，但女友人表示無法轉帳，男友人隨即強調事情緊急，「應承咗人今日要轉」。



騙徒複製群組扮成樓主朋友，要求她幫手過數2.7萬元。（Threads@ch1oelii圖片）

樓主當時沒有意識到異常，反而半開玩笑地問：「咁似詐騙嘅？」，2名「朋友」完全沒有露出破綻，反而自然地與她說笑，「佢哋兩個仲好自然咁同我講笑話唔係啦，我仲同佢哋分享話『𠵱家啲詐騙好犀利，講電話都可以扮到聲呃人』，佢哋附和話係呀，呢排多咗好多詐騙」，樓主形容「成個語氣同互動係好似我平時同佢哋傾偈咁」。



之後他們詢問樓主「可唔可以幫手過住先，因為佢哋返緊工唔得閒」。樓主解釋沒有銀行卡，以及設定了每日限額，因此無法幫忙，「佢哋就叫我去櫃員機試，我見佢哋咁急，就send咗啲過數資料，叫屋企人幫手過住先」，但家人了解後反問樓主「係咪被人呃錢？點解會過俾大陸人名？」。



樓主險失2.7萬元。（AI生成圖片）

樓主如夢初醒，開始翻查該個群組的對話紀錄，「入面係得今日嘅對話，再撳入去我同『兩個friend』各自嘅私chat，都係得今日嘅紀錄」，樓主利用WhatsApp搜尋功能，輸入原本的群組名稱，結果發現1件令人毛骨悚然的事，「發現竟然同時有2個一模一樣嘅group」，樓主隨即返回真正的朋友群組，查問男女友人是否曾要求自己轉帳，但2人均表示沒有提出該筆27,300元的付款要求，「佢哋今朝只係叫過我過噚日食飯錢」。



樓主再逐一檢查假群組成員的聯絡資料，才發現2人的電話號碼根本不是朋友原本使用的號碼，「只係偷咗佢哋個icon同set咗一模一樣嘅名」。（Threads@ch1oelii圖片）

樓主再逐一檢查假群組成員的聯絡資料，才發現2人的電話號碼根本不是朋友原本使用的號碼，「只係偷咗佢哋個icon同set咗一模一樣嘅名」。換言之，騙徒並非單純向她發送陌生訊息，而是利用熟悉的群組名稱、朋友頭像及日常對話方式，令她誤以為整個對話都發生在真正的朋友群組內。



原以為識破假群組便能避過騙局，沒想到事主隨後又發現更恐怖的情況。「最恐怖嘅係我發現個group係假嘅，同一時間有人用緊我個WhatsApp搵我屋企人，叫佢哋過多1萬蚊落啱啱個戶口度，跟住開始喺度狂del佢哋嘅對話」。



樓主無奈表示「去到呢度我先知，唔止個group係假、入面啲人係假，係連我個WhatsApp都被人hack埋」、「我啲朋友懷疑係因為我log in咗假嘅WhatsApp Web」，「今次係好彩我屋企人醒目，如果唔係可能已經俾人呃咗錢」。樓主同時呼籲大眾提高警覺，「大家平時過數前真係一定要打個電話親口確認，同埋log in WhatsApp Web嗰陣要睇清楚係咪真嘅網」，而且「得閒check吓WhatsApp嘅『已連結裝置』有冇唔認得嘅登入，唔好再有下一個受害者」。



帖文引起許多網民討論：

「多謝分享！一定要提醒長輩勿中招」



「好大機會Scan咗假QR Code，入咗假Whatsapp Web，千祈唔好喺網上search完Whatsapp Web, 見到個Logo或者差唔多樣就Scan QR Code，好多人中招，你真係好彩」



「係真！屋企人電話被人用電腦log in，再將我同屋企人真正對話archive咗，再copy幾日嘅對話，用另一個電話扮係我，去呃我屋企人，佢會copy你張WhatsApp相同改一樣嘅名去混淆視聽」



警方上月公布接獲逾150宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，涉款逾1,500萬港元；一名虛擬貨幣兌換業務的公司職員誤信「工作群組」，轉賬400萬元予騙徒。（「CyberDefender 守網者」Facebook）

香港警方曾公布同類WhatsApp騙案

事實上，複製WhatsApp群組、冒認熟人索款的手法並非首次出現。香港警方今年10月曾公布，有騙徒先騎劫受害人的WhatsApp帳戶，再複製工作群組的名稱、成員及頭像，建立幾可亂真的假群組。其中一名從事虛擬貨幣兌換業務的公司職員，誤信假群組內的付款指示，結果被騙走逾400萬港元。警方當時指出，短短兩星期已接獲超過150宗WhatsApp帳戶騎劫騙案，涉及損失逾1,500萬元。

香港警方提醒市民，無論對方是否熟人，只要突然要求借錢或轉帳，均應透過其他可靠途徑核實身份，例如直接致電對方或親身確認，切勿單憑WhatsApp訊息判斷真偽。



香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）亦提醒，騙徒可能利用假冒WhatsApp網站，誘使用戶掃描二維碼或輸入裝置連結代碼，從而取得帳戶存取權限。市民應定期查看WhatsApp「已連結裝置」，發現不明裝置便立即登出，同時啟用雙步驟驗證，避免向任何人透露驗證碼，亦不要隨便點擊來歷不明的連結。

同類型的WhatsApp騎劫騙案屢見不鮮，警方曾於守網者發文提醒巿民，更提供提防網上帳戶騎劫的貼士：

1.啟用雙重認證功能



2.定期檢視帳戶所連結的裝置，並且登出所有不明的已連結裝置



3.於留言信箱設定強密碼，避免一次性語音密碼被盜取



4.不要盡信搜尋器的結果，建議將常用網頁加入書籤



5.留意短訊內容和網頁是否有異樣，例如域名串錯字、繁簡字夾雜等



6.如收到親友透過訊息要求幫忙過數或匯款，應致電對方確認其身份及有關要求



7.避免連接公共WiFi或在公共電腦上登入網上帳號



8.切勿隨便透露密碼、驗證碼或掃描二維碼



9.如有懷疑，可在「防騙視伏器」輸入網址、收款帳號等評估風險，或致電18222查詢



（Threads@ch1oelii）