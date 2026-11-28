古洞和錦上路作為新界新發展地區，正逐步落成新公屋。有港女子近日發文，好奇詢問兩個地方哪個更好住，隨即引來網民就交通、購物等民生配套上熱議。



有網民指出，古洞現時交通不方便、周邊配套不足，需乘小巴或巴士去上水購物。錦上路居民則大呻，雖有港鐵錦上路站及多條巴士路線，但繁忙時間車廂非常擁擠，難找到位坐下，「屯馬綫早上返工及放工時間好難好難上到車！超爆」、「錦上路出入都唔使旨意有位坐，返工時間出九龍仲有時上唔到車」。有網民一語中的表示，「睇你鍾意出九龍荃灣定返大陸」，無論住哪區最重要是考慮個人出行需要。



古洞和錦上路作為新界新發展地區，正逐步落成新公屋。有港女子近日發文，好奇詢問兩個地方哪個更好住，隨即引來網民就交通、購物等民生配套上熱議。圖為古雋邨地盤。（北部都會區專頁）

該女子於facebook群組「公屋討論區」發文問道：「古洞和錦上路公屋？邊個好住！想聽各位建議！唔該各位大佬！」

古洞VS錦上路公屋哪區更好住？未來有多少單位落成？

目前古洞北新發展區正興建首個大型公共屋邨「古雋邨」，預計於2026至2027年分階段落成，將有12座住宅大樓，提供約9,000個租住單位，容納約2.3萬人口。而港鐵正興建古洞站，作為東鐵綫中途站的部分目標於2027年底前啟用，連接古洞站與錦上路站的北環綫主線及支線目標2034年或之前同步開通。

而港鐵錦上路站附近3幅用地（第1、4a及6號地盤）正興建21幢公屋，提供共9,000個單位，總共可容納2.52萬人口。當中首個公共屋邨「錦河邨」，預計於2027年3月起分階段落成入伙，將有9座住宅大樓，提供約2,800個單位。

目前古洞北新發展區正興建首個大型公共屋邨「古雋邨」，預計於2026至2027年分階段落成，將有12座住宅大樓，提供約9,000個租住單位，容納約2.3萬人口。（facebook群組「古雋邨之友」圖片）

北環線路線概念圖（港鐵網站圖片）

港鐵北環綫項目。（港鐵提供）

認為古洞更好住網民：將來有港鐵古洞站

「古洞北近上水」



「長遠發展係古洞」



「古洞靜啲，但係無咁方便」



「古雋邨好住，將來交通方便，有地鐵站」



「當然古洞，錦上路站返工放工上唔到車落唔到車」



政府擬於錦上路站旁建21座公屋，料可提供9,000個單位。（資料圖片）

認為錦上路更好住網民：出市區同元朗勁快

「錦上路出市區同元朗勁快，屯馬綫一兩個就站到！」



「我就揀錦上路，行去錦上路站，1個站可去荃灣，古洞先要去上水，坐巴士去荃灣要經粉嶺幾個站，起碼1個鐘」



錦上路居民嘆繁忙時段乘車非常擁擠

「我就住錦上路，所有嘢都要出元朗買，好麻煩」



「繁忙時段屯馬綫出市區好難上車」



「錦上路未起呢啲私人屋苑政府樓嘅時候朝早繁忙時間搭屯馬綫都要三四班車先上到，落元朗市區好似好近咁呀，但係就得兩條行車線落去，長期來回都塞車，加埋嚟緊啲公營房屋幾條邨，將來一定大X鑊」



「依家已經大X鑊，屯馬綫死得，大欖死得，上車預企個半鐘，錦上路巴士站仲誇張」



屯馬綫錦上路站附近用地，即第1、4a及6號地盤三幅土地，擬作公營房屋發展。（房委會文件）

屯馬綫錦上路站附近用地，即第1、4a及6號地盤三幅土地，擬作公營房屋發展。（房委會文件）

有網民持中立態度：交通方面古洞錦上路都係一擔擔

「交通方面大家都係一擔擔，唔會差得去邊。其他嘢你會出街周圍行就值得探究，唔係嘅話你睇下屋企附近景色仲實際。聽聞錦田會有綜合大樓，規劃緊，古洞未知」



「講方便就一定錦上路，但講民生食嘢買嘢錦上路配套依家都係麻麻，但聽講都要過幾年之後先有超大商埸，古洞北新發展市鎮雖然嚟緊有東鐵站，34年北環綫，但係都係兩睇，話明新市鎮都無咁快應該，10年都差唔多」



「錦上路1個站就元朗咩都有，30分鐘尖東再唔係去荃灣又近！古洞有東鐵要50分鐘先到旺角東，買嘢都係出上水，港鐵未通都係小巴、巴士，上水成日塞車，一塞就癱瘓，而家食塵食一排，遲下大商場，一定都係貴價嘢」



（facebook群組「公屋討論區」）