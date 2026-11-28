長時間在同一地方生活，自然會習慣當地文化！有來港工作8年的港漂在社交平台分享，指由於長年在港不自覺被「同化」，包括染上排隊強迫症、習慣不麻煩他人、愛上邊界感等，又讚揚「互不打擾是成年人最體面的溫柔」，有感在香港生活久了再次回到內地，反而難以重新適應，帖文引來內地網民認同，並表示嫉妒香港的秩序感，「我嫉妒香港人能擁有彼此禮讓、刻在骨子裏的秩序」。



有港漂稱已習慣港人4大文化，難以重新適應內地生活。（小紅書圖片）

在港工作8年被同化 港漂男：難再適應內地生活

該港漂男在小紅書帳號以「在香港生活久了，就再也回不去內地了」為題發帖，指剛到香港工作時「覺得這座城市又擠又冷漠」，但待了將近8年時候再次返回內地時，驚悉自己不知不覺間已被「同化」，認為身上被留下4點抹不掉的「後遺症」，甚至難以重新適應內地生活。

在香港生活久了，再也回不去內地 港漂男

染上說「Sorry」體質、排隊強迫症

樓主率先分享，在內地一整天可能都說不上一句「對不起」，但形容在香港「Sorry就像呼吸一樣」自然，無論是阻擋別人去路、被人踩到腳或被別人撞到，都會脫口而出說「Sorry」。

他又指，在香港不論是等巴士、買奶茶，港人排隊都會自覺保持直線；扶手電梯永遠靠右邊站，留出左邊通道給趕時間的人；搭乘港鐵習慣「先落後上」，但對比在內地，乘客看見列車車門打開便擁入車廂，或排隊時遇到有人插隊，坦言「那種規則被打破的無力感，真的比丟了錢還難受」。

樓主指，在香港不時看見排隊人龍，繼而被染上排隊「強迫症」。（資料圖片／小紅書）

搭乘扶手電梯永遠靠右邊站，留出左邊通道給趕時間的人。（資料圖片／小紅書）

搭乘港鐵亦已習慣「先落後上」。（示意圖／資料圖片）

社交電量變低 徹底愛上邊界感

樓主認為，內地人情味是「暖且重」，鄰居見面會詢問吃飯沒有、親戚會關心什麼時候結婚；但在香港，人與人之間往往保持「禮貌的疏離」，同事下班不會再聯絡、不會有人好奇自己薪酬和婚姻大事，即使40歲還是單身亦是常態。他最初覺得香港這座城市冷漠，後來發現：

互不打擾才是成年人最體面的溫柔 樓主

在香港無論是親戚、鄰居、同事都不會過份關心，彼此留有邊界感。（《被愛妄想症》劇照）

被逼成為「極度獨立」大人

樓主形容，「在香港，獨立是默認的出廠設置」，在茶餐廳不時看見長者當侍應、認識的香港同事從大學已開始兼職賺學費，沒人會覺得「啃老」是理所當然。即使工作累了「裸辭」去旅行，重返職場時履歷出現「空窗期」，亦不會被人再三追問，認為「大家看重的是經驗，而不是年紀」。

樓主指，不少香港同事從大學已開始做兼職賺取學費。（《StartUp》劇照）

即使是長者仍會自食其力工作賺錢，認為「獨立」是港人默認的出廠設置。（AI生成圖片）

習慣「不麻煩別人」的默契

樓主指出，香港人多且街道狹窄，但很少聽到有人大聲喧嘩、港鐵車廂即使擠滿乘客，往往只聽到列車的運行聲，認為港人彼此有默契地遵守城市的運作規則，既不輕易給人添麻煩，亦極力保護私人空間。

樓主文末作出總結，覺得以上4點是香港的「魔力」，「它用極度逼仄的空間，換取了極度的自由；用人與人之間的疏離，換取了最大程度的互不打擾」，以致他在香港生活久了，返回內地面對熱鬧的飯局和隨時會被打破的規則，總會有些恍惚。

樓主覺得，港人用疏離換取最大程度的互不打擾，不想麻煩他人同時，亦保護自己私人空間。（示意圖／資料圖片）

港人充滿秩序感獲讚

有網民認同港人的確充滿距離感，但同時欣賞當中的秩序感，

「這幾點都非常贊同」



「香港吸引人的地方還真不是高樓大廈，而是那些約定俗成的公共秩序和社交習慣」



「因為香港是尊重私隱的地方，而且邊界感也很強」



「適合I人（內向）」



沒有最好的地方，只有最適合自己的生活方式！

但有人覺得，沒有最好的地方，只有最適合自己的生活方式，「處處住慣了也很難回頭」、「看個人喜歡的生活方式吧。我有時候挺喜歡熱鬧，有些時候也很想一個人靜靜」、「沒有絕對，適合自己的就是最好」。

自律遵守規則，才能獲得自由 網民意見

（小紅書）