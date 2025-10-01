被香港排隊文化震撼！港漂男：社會最珍貴默契　3點分析形成原因

香港人最喜歡排隊！1名41歲港漂男於網上發文大讚香港的排隊文化，無論茶餐廳外等位、港鐵扶手電梯前、買奶茶，香港人都會自覺地排隊，初抵香港時，他「曾對無所不在的排隊現象感到詫異」，但漸漸明白到看似刻板的規則背後，「藏着香港社會最珍貴的默契」，這都是由於排隊本能已刻進基因，是數10年社會治理的成果、從小教育的文明傳承。



該港漂男於小紅書以「來香港這一年，我被排隊文化狠狠震驚了」為題發文表示，「在香港生活一年後，我才逐漸讀懂這座城市沉默的秩序密碼——那些蜿蜒的隊列不僅是日常風景，更是香港文明底色的無聲宣言」。

港漂男：被香港排隊文化狠狠震驚

港漂男以3點分析香港的排隊文化，首先是「刻進基因的排隊本能」，他獲港人朋友告知，若有人「打尖」，人龍中就會立刻響起那句標誌性的提醒「喂，排隊先啦！」，並伴隨無數譴責的目光，「這種規則已內化為社會本能——只要3人以上等待同一件事，隊列便自然形成」。

港漂男說，無論茶餐廳外等位、港鐵扶手電梯前、買奶茶，香港人都會自覺地排隊。（小紅書圖片）

第一點：刻進基因的排隊本能

他憶述，曾在旺角巴士站目睹暴雨中數10人的長龍依然秩序井然，無人試圖搶佔車門，他又引述1名在時代廣場電梯旁站崗保安員的話，「客人大多遵守秩序，很少插隊，我們要做的只是高效引導」。

第二點：精細設計塑造的秩序基因

第二點是「精細設計塑造的秩序基因​​」，港漂男認為「今日的排隊文化並非天生，而是數10年社會治理的成果」。他指出，上世紀70年代前，香港的公共秩序截然不同，「茶餐廳裏顧客要靠『鬥手長』搶購食物，巴士站人群如『打蛇餅』般圍住站牌，車一來便蜂擁而上」。

他認為，轉變始於政府機構、醫院、銀行率先推行排隊引導，巴士站地面用黃線劃分不同線路的候車區，商場保安用計數器統計人流，大型活動前設置「鐵馬陣」，如黃大仙祠春節時百米的曲形圍欄，既疏導人流亦保障公平，「這些設計背後是香港的痛定思痛——曾因踩踏事件等慘痛教訓，社會深刻意識到，在有限空間維持安全與公平，必須依靠精細規則」。

第三點：從娃娃抓起的文明傳承

第三點是「從娃娃抓起的文明傳承​​」，港漂男表示，最觸動的一幕是目睹家長領着蹣跚學步的孩童在遊樂場門前領門票，安靜輪候入場。他說，「香港人從記事起便開始學習排隊，這種教育貫穿一生：學生時代申請學位、成年後登記結婚、輪候公屋、甚至最後告別世界的殯儀服務……生命每個節點都在隊列中經歷等待與秩序」。

港漂男指出，香港排隊文化教會他「真正的文明不在於高樓廣廈，而在於人群熙攘中依然堅守的規則與善意。不爭先恐後，方能走得更遠；守護他人尊嚴，終將照亮自己​​」。

網民：分析得好，感謝融入香港

網民留言表示，「你真分析得好好！多謝你的融入我們！」、「很基本的禮貌，不是什麼值得讚賞的事情」、「因為從小被教育」、「先到先得，排隊其實應該是基本常識，供大於求，也應該有先來後到」。