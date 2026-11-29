人間有情！江西1名22歲女子，為替家鄉重病的父親籌集醫藥費，僅攜帶500人民幣（約588港元）獨自前往杭州打工，因無力負擔租金，先後露宿公園及屋苑商舖樓梯底。屋苑保安員巡邏時發現蜷縮在樓梯底的女子，向物業揭發事件。物業主管得悉後蹲在牆角與女生耐心傾談2小時，隨後更與同事合資800人民幣（約945港元）為她在附近租住單位，熱心業主及鄰近麵館老闆亦紛紛伸出援手。



樓梯底空間極為低矮，連半個身子都難以鑽入。（抖音@杭州綜合頻道影片截圖）

樓梯底空間極為低矮，連半個身子都難以鑽入，水泥地上僅鋪着1張薄薄的護理墊及塑膠墊。（《杭州網》圖片）

22歲女子赴杭州打工救病父無錢租屋

綜合《都市快報》及《杭州網》報道，事發於11月17日早上，杭州蕭山區「新安華庭」屋苑物業保安隊長日常巡邏，途經360號商舖地下樓梯間時，赫然發現樓梯底露出一雙腳。他走近查看，原來是1名年輕女子正蜷縮在狹窄的角落裏。女生身穿單薄的醫院保安員制服，僅蓋著1張薄薄的冷氣被。保安隊長不敢驚動對方，隨即通知物業主管姚佳端。

樓梯底空間極為低矮，連半個身子都難以鑽入，水泥地上僅鋪着1張薄薄的護理墊及塑膠墊。（抖音@杭州綜合頻道影片截圖）

經了解，該名王姓女子今年22歲，家鄉在江西。由於父親身患重病，母親需留家照顧，她於1個月前決定獨自到杭州打工幫補家計，目前在當地1間醫院任職保安員。小王離家時全身上下只有500人民幣（約588港元），由於醫院工作不包食宿，且薪金需1個月後才發放，她根本無力租屋。

小王離家時全身上下只有500元，由於醫院工作不包食宿，且薪金需1個月後才發放，她根本無力租屋。（《都市快報》圖片）

露宿公園半個月後轉睡樓梯底

物業主管姚佳端透露，小王初到杭州時曾在公園露宿半個月，直至近日氣溫急降，才找到屋苑內1間未上鎖的商舖，每晚趁夜深鑽進樓梯底暫住，至今已有3至4天。由於她平日早出晚歸，一直未被察覺，直至11月17日適逢她休息日，才在早上巡邏時被保安發現。據現場觀察，該處樓梯底空間極為低矮，連半個身子都難以鑽入，水泥地上僅鋪着1張薄薄的護理墊及塑膠墊。面對突然出現的保安人員，小王起初顯得十分緊張及抗拒，深怕自己會被趕走，亦不想為別人添麻煩。為了打消她的顧慮，姚佳端蹲在牆角跟她聊了2個小時。

姚佳端與物業同事合共籌得800人民幣（約945港元），在屋苑附近為小王租下1個單位。（抖音@杭州綜合頻道影片截圖）

物業主管替小王購置日用品。（抖音@杭州綜合頻道影片截圖）

（抖音《都市快報》圖片）

物管夾錢800元租屋 麵館老闆提供工作機會

同為外出打拚的「過來人」，姚佳端對小王的處境深感心痛，隨即聯繫社區並與物業同事合共籌得800人民幣（約945港元），在屋苑附近為小王租下1個單位，又替她購置日用品。屋苑內不少熱心業主得悉事件後，亦紛紛送來禦寒棉被及衣物。商舖附近1家麵館的老闆得知小王的遭遇後，主動提出為她提供職位，開出月薪4,000人民幣（約4,706港元）兼包食宿的條件。不過，姚佳端將好消息轉告小王時，小王表示目前在醫院的工作挺好，雖然暫時不包食宿，但決定先做著看。

姚佳端與物業同事合共籌得800元人民幣，在屋苑附近為小王租下1個單位。（抖音@杭州綜合頻道影片截圖）

物業主管替小王購置日用品。（抖音@杭州綜合頻道影片截圖）

商舖附近1家麵館的老闆得知小王的遭遇後，主動提出為她提供職位，開出月薪4,000元人民幣（約4,706港元）兼包食宿的條件。（《杭州網》圖片）

小王接受《杭州電視台》訪問時感激地說：「他們幫我租了1個房子，讓我有了地方可以睡覺。還幫我買了生活用品，非常感謝。」她亦表示：「大家已經幫助我很多了，不想再麻煩大家了，接下來會靠自己去打拚。」

小王表示：「大家已經幫助我很多了，不想再麻煩大家了，接下來會靠自己去打拚。」（抖音@杭州綜合頻道影片截圖）

網民踴躍施援手 女子婉拒

事件經當地傳媒披露後引發廣泛關注，不少網民留言讚揚小王自立自強，更有熱心市民提出捐款、寄送禦寒衣物及提供工作機會。姚佳端受訪時表示，已向小王轉達外界善意，惟小王不想被過度關注，物業團隊亦理解其想法，會繼續支援。