九記牛腩作為網紅食店，自然吸引許多本地人和遊客慕名而來，但不時被人批評態度差。有內地女生來港光顧九記牛腩，指剛進去店舖便因為開閃光燈拍攝，被其中1名男侍應指嚇，之後友人又被要求將手袋放在後方角落，但另一食客則可以將背囊放在自己身旁座位，質疑因為女生和遊客身份被人差別對待，在網上發文大呻，引來網民關注。



有人認為樓主不應助長服務態度差的店舖，「老闆這種態度是我當場就走了」、「何必花錢買不開心」；不過有留言仔細留意片中2點，嘗試拆解真相，認為並非涉及歧視。



有內地遊客光顧中環九記牛腩，質疑被店方差別對待，引發網民熱議。（小紅書影片截圖）

內地遊客食九記牛腩 質疑店方雙重標準

該內地女遊客在小紅書帳號以「為什麼我們先到，還不讓放包在座位上呢？」為題發帖，上傳影片並標籤「奇葩事件」、「疑問」、「雙標」等字眼。

開閃光燈拍攝 稱被侍應指嚇

如片中所示，樓主和友人光顧位於中環知名食店九記牛腩，她剛踏入店舖時，1名光頭、戴口罩的男侍應即時舉起右手食指並指向鏡頭方向，配以字幕顯示「店裏不讓打閃光燈拍攝，火速把燈關掉」，樓主理解對方當時是想示意她關掉閃光燈，但形容當下「真有被嚇到」。

樓主步入店舖時因開啟閃光燈拍攝，稱侍應態度差「手指指」要求她關掉閃光燈。（小紅書影片截圖）

樓主理解對方是想示意她關掉閃光燈，但形容當下「真有被嚇到」。（小紅書影片截圖）

樓主理解對方是想示意她關掉閃光燈，但形容當下「真有被嚇到」。（小紅書影片截圖）

手袋不准放身旁？ 與其他食客待遇有不同

及後坐下用餐時，樓主稱友人被要求將1個名牌手袋放在距離她們後方稍遠的角落，事後發現比她們更遲入座的男食客，卻可以將背囊擺放在自己旁邊座位，質疑餐廳差別對待，「是因為看我們兩個女生嗎？」遂在網上詢問他人意見。

樓主友人的名牌手袋，放置在她們座位後方的角落。（小紅書影片截圖）

但比她們更遲入座的男食客，卻可以將背囊擺放在自己旁邊座位。（小紅書影片截圖）

但比她們更遲入座的男食客，卻可以將背囊擺放在自己旁邊座位。（小紅書影片截圖）

事主質疑店方雙重標準，疑惑詢問「是因為看我們兩個女生嗎？」。（小紅書影片截圖）

網民批店方態度惡劣：畀錢買難受

事件引來不少網民批評店舖服務態度向來欠佳，認為樓主光顧如同自討苦吃，

「當時就應該問他指什麼？有什麼問題？」



「我們香港人決不去這家店，又貴東西又少，又不客氣」



「老闆這種態度是我當場就走了」



「還點餐也是…」



「食餐飯都背脊骨落」



「何必花錢買不開心」



好食的牛腩粉很多的，沒必要去 網民意見

網民拆解「雙標」真相 估計涉誤會

惟有留言觀察2件事並為店舖平反，認為純屬樓主行為不檢和存有誤會，並非涉及歧視，

「指着你可能是想制止你拍攝吧」



「室內餐廳開閃光燈的確好滋擾其他食客」



「這家本來就不給拍照，他香港人也罵的」



「人家意思應該是說後面有凳可以自己拿！不是叫你放在後面，客人在店舖不見東西，報警更麻煩」



（小紅書＠財神爺女鵝）