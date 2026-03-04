劉馬車踩場九記牛腩！怒罵35分鐘:香港飲食界之恥　老闆反常1招KO

【劉馬車／九記牛腩】獲米芝蓮推介、位於上環的九記牛腩遇到「對手」了？ 網紅「劉馬車」（原名劉駿軒）日前於YouTube直播到九記牛腩「踩場」找老闆潘國興對質，指控「黑店」食物質素差，直斥是「香港飲食界之恥」。直播長達35分鐘，不過老闆潘國興未有「發火」，沉住氣以1招「KO」劉馬車，解決事件。



影片引來網民熱議，笑言「終於遇到對手」、「一物治一物」。



網紅「劉馬車」（原名劉駿軒）到九記牛腩「踩場」找老闆潘國興對質，指控「黑店」食物質素差，直斥是「香港飲食界之恥」。（YouTube@劉馬車）

劉馬車於3月2日於其YouTube頻道直播到上環九記牛腩踩場。影片中他斥責九記牛腩是「黑店」、「食到肚痛」，然後直闖九記牛腩店內，向員工表示要找老闆潘國興，聲稱「為公義發聲」、「為香港市民出返啖氣。員工回應老闆不在香港，要求劉馬車停止拍攝。

劉馬車直播到上環九記牛腩踩場。（YouTube@劉馬車）

劉馬車直播到上環九記牛腩踩場。（YouTube@劉馬車）

劉馬車直播到上環九記牛腩踩場。（YouTube@劉馬車）

劉馬車踩場九記牛腩 斥「香港飲食界之恥」

不過劉馬車未有放棄，到對面店舖詢問獲悉九記牛腩老闆仍在香港，於是折返九記牛腩尋人，亦未找到老闆，於是以普通話向食客稱九記牛腩是「黑店」，強調自己不是「搞事」，而是「為公義發聲，為香港市民出返口氣」。

隨後劉馬車退出店外守候，「出返去先，唔阻住你哋做生意」，聲言「總之佢一日唔蒲頭，我一日就喺門口，不知所謂，搞到香港污煙瘴氣，嚴重影響食界，真係不知所謂」，更大聲斥責「影衰晒香港飲食業……香港飲食界之恥」。

劉馬車退出店外守候。（YouTube@劉馬車）

九記牛腩老闆潘國興現身 1招擊退劉馬車

影片直播約20分鐘後，九記牛腩老闆潘國興終於現身，劉馬車隨即「狙擊」，老闆坐在收銀台位置表示「唔好影我，我唔識你嘅。行開啦，唔好騷擾我啦」。劉馬車於是行動升級，「爆粗」責罵潘國興是「社會垃圾」。

九記牛腩老闆潘國興終於現身，劉馬車隨即「狙擊」。（YouTube@劉馬車）

九記牛腩老闆潘國興終於現身，劉馬車隨即「狙擊」。（YouTube@劉馬車）

九記牛腩老闆潘國興終於現身，劉馬車隨即「狙擊」。（YouTube@劉馬車）

不過潘國興一反常態未有「發火」，選擇報警處理。警方到場勸喻劉馬車，並登記個人資料，最終劉馬車離開餐廳。

潘國興未有「發火」，選擇報警處理。（YouTube@劉馬車）

網民：終於遇到對手

影片引來網民熱議，笑言「終於遇到對手」、「一物治一物」。也有網民認為劉馬車只是「博出位」，行為沒有意義。