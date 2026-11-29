男子當眾向女子跪地所為何事？本港社交平台Threads瘋傳相片，顯示港鐵土瓜灣站有男子當眾向1名女子下跪，並任由女子責罵，畫面令人震撼。男子向女子跪地原因引來網民熱議，有人大讚男子「尊重女性」，形容是「真愛」，也有目擊網民透露內情，「我識佢哋兩個，佢哋日日都係咁」。



港鐵土瓜灣站有男子當眾向1名女子下跪，任由女子責罵。（Threads@sumjaiii_44）

港鐵土瓜灣站男子跪地任女子責罵 目擊者還原事發經過：一個願打一個願捱

「土瓜灣站有個男人跪喺度俾個女人鬧」。據在Threads發布相片的目擊者描述，事發地點為港鐵土瓜灣站，有男子向1名女子下跪，感嘆「一個願打一個願捱」。

從相片看到，港鐵土瓜灣站升降機旁邊，有1名穿灰衣女子坐在座椅上，1名穿藍衣的中年男子在女子前面雙膝跪地。而根據女子表情，似乎正在教訓或責罵男子。

港鐵土瓜灣站有男子當眾向1名女子下跪，任由女子責罵。（Threads@sumjaiii_44）

知情網民指已非首次

相片廣傳後，有其他目擊事件的網民表示「我行過佢已經嘈緊」，可見2人在相片拍攝前已爭執。亦有自稱知情網民透露該對男女行徑已非首次，「我識佢哋兩個，佢哋日日都係咁」、「又係佢哋，一年幾次」。

事件引來網民熱議，估計男子向女子跪地並任由責罵原因，認為是「尊重女性」表現。（資料圖片）

男子向女子跪地原因惹議 網民指是真愛：尊重女性

事件引來網民熱議，部份網民對男子舉動感到不值，「男兒膝下有黃金」、「幾十歲仲跪乜？」。也有大批網民估計男子向女子跪地並任由責罵原因，認為是「尊重女性」表現，「真愛」、「。

不過也有網民認為只要2人行為不影響別人就沒有問題，毋須放上網公開，「其實關你咩事呢？」、「有咩問題？」。

港鐵範圍滋擾乘客，最高可罰款5,000港元。（資料圖片）

港鐵範圍滋擾乘客可罰款5,000港元

事實上，在鐵路處所等公共交通網絡內發生激烈爭吵甚至下跪糾纏，除了引來旁人側目與道德熱議外，亦可能面臨法律風險。根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」 規定，任何人不得在列車上或在鐵路處所的任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可被罰款港幣5,000元。