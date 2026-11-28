【香港旅遊／罰款】來港自由行切記注意兩地法規差異，切勿因一時興起而誤墮法網！一名內地女遊客早前在社交平台「小紅書」上載一張由執法人員開出的定額罰款通知書，大呻自己在香港做了一件「天真的事」——在大埔街頭隨手餵飼野鴿，豈料遭執法人員當場票控罰款5,000港元。事主感到委屈，在帖文表示「為什麼不能餵啊？在內地可以隨意餵啊」，又警示其他有意訪港的旅客「吃一塹長一智，希望去香港的朋友們能以此為戒，切勿重蹈覆轍」。



不少內地網民感到驚訝，「五千好貴呀！」、「這類罰款不近人情！第一次應該給予警告」、「為什麼不能做？」，隨即有網民解釋原因。樓主亦留言指「經此一事，也真的是增長見識了，不同的文化，不一樣的觀念」。



來香港旅遊也要注意法例，否則可能會被罰款。（資料圖片）

「我在香港做了件很天真的事……」該內地女生近日於小紅書發布罰款通知書圖片，感嘆自己於香港大埔旅遊時，因餵飼野鴿「斷正」，被罰款5,000元，大呻「為什麼不能餵啊？內地可以隨意餵啊」。

內地女生餵野鴿被罰款5,000元：內地可以隨意餵啊

從罰款通知書見到，樓主於大埔寶湖道街市寶湖里行人路餵野鴿，違反《野生動物保護條例》（第170章）餵飼野生動物或附表2A指明動物罪行，定額罰款5,000元。

樓主於大埔寶湖道街市寶湖里行人路餵野鴿，違反《野生動物保護條例》（第170章）餵飼野生動物或附表2A指明動物罪行，定額罰款5,000元。（小紅書）

樓主提醒其他有意來港的人要注意，「吃一塹長一智，希望去香港的朋友們能以此為戒，遵守香港的法律法規，切勿重蹈覆轍」。

樓主感嘆，「經此一事，也真的是增長見識了」。（AI生成圖片）

內地網民：為什麼不能喂？ 港網民解畫：影響公眾衛生

內地網民看後感到驚訝，不少人表示不知道在香港不可以餵野鴿，「五千好貴呀！」、「這類罰款不近人情！第一次應該給予警告」、「為什麼不能喂？什麼情況下不能喂？」。隨即有香港網民解釋原因，「影響公眾衛生，不能餵，什麼情況也不能餵」、「鴿子很多細菌，不建議接觸」、「你去坑口站出面睇下就知，果邊一帶由其有個居屋屋苑慘受白鴿問題折磨，最主要衛生問題，加埋會嘈到無覺瞓，同埋餵鴿的同時，食淨的殘渣都會引來大量老鼠」。

樓主亦留言指，「經此一事，也真的是增長見識了，不同的文化，不一樣的觀念，人不能固步在狹小的空間，得多看看不一樣的世界」。

針對部份網民不解為何香港禁止餵鴿，香港衛生防護中心與環保團體曾多次警告，人為餵飼野鴿會改變其天然覓食習性，導致野鴿於鬧市過量繁殖聚集隨地遺留的麵包屑、穀物等殘餘飼料極易引來鼠患與蟑螂，而野鴿糞便中更潛藏隱球菌（Cryptococcus）、新型流感病毒及各類寄生蟲，風乾後隨風飄散極易引發呼吸道感染甚至致命腦膜炎。因此，食環署、康文署及房屋署已聯同漁護署組成跨部門小組，並於多區黑點引入AI智能監察系統部署精準執法，呼籲所有訪港旅客切勿因一時好奇而誤觸法網。