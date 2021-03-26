24歲美女比堅尼鬆脫走光　男友斥故意露胸　當眾打完返家再打斃命

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-26 08:00

【恐怖情人／家暴】女友走光竟被說成故意露胸，還招致殺身之禍？巴西日前發生駭人聽聞的兇殺案，1名24歲樣子甜美的女生與男友一同出席泳池派對，其間她跳進泳池時比堅尼鬆脫，不幸當眾走光，只能用雙手遮掩胸部。惟男友竟指責她是故意當眾露胸，在派對上動手打女友，其後將傷痕纍纍的女生帶回家再打。女生後來送院時證實死亡，男友曾致電女方家人，慌稱她是溺水而死，並從醫院逃去，目前正被警方通緝。經調查後，警方發現疑兇於去年12月因涉及被另1宗案件正被通緝。女生的家人爆料，指女生過去亦曾被疑兇暴力對待，但一直為他辯護，沒料到最後送命，而女生的妹妹更形容疑兇是「怪物」。

死者Coutinho在事發當遭男友質疑故意走光露胸，被男友怒拳打毆，帶返家後再遭暴力對待，最終斃命。（「Ana Paulo Coutinho」fb圖片）

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事件發生於3月18日，巴西一群年輕人在聖保羅郊區伊塔佩塞里卡達塞拉市（Itapecerica da Serra）舉行泳池派對，24歲女生Ana Paulo Coutinho與男友Nikolas Iori Maichon開心玩樂，原本現場充滿歡樂氣氛，但當Coutinho跳進泳池時，比堅尼意外脫落，令她在眾人眼前走光，她只能急急以雙手遮蓋胸部，並趕緊穿回比堅尼。然而男友竟怒斥她是故意走光，想向參加派對的人展示胸部，當場火爆地揮拳襲擊女友。

巴西媒體報道，Maichon在派對上毆打了Coutinho數分鐘，又向朋友慌稱她溺水，想送她到醫院，但其實是強行將女友拖上車載回家。據指2人回家後，Coutinho繼續捱打，最終傷重昏迷。Maichon之後叫母親將女友送院，惟Coutinho送院時已經死亡。Maichon獲知女友身亡後，遺下在醫院走廊等待的母親馬上逃去。有目擊者向警方供稱，Coutinho被男友拉入屋時應該還活着。

外媒指Maichon事發後曾致電打女友的家人，稱Coutinho喝了太多酒而不慎跌入泳池遇溺，他曾為女友做人工呼吸，但Coutinho仍不停吐血，自己已馬上聯絡母親將她緊急送院，企圖誤導女友家人，相信她是喝酒後遇溺身亡。

Coutinho的家人趕到醫院時，Maichon已逃去，女方家人當時已覺可疑，而一行人只遇到男方的母親。醫生檢查後指死者生前頭部受傷，令家屬質疑Coutinho是被男友殺死。Coutinho的妹妹馬上致電姐姐的朋友，得悉泳池派對的情況，確定姐姐走光後被Maichon襲擊，並強行帶離現場，隨即報警處理。當地警方鎖定Maichon為疑犯，目前正通緝他歸案，同時發現他於去年12月已捲入1宗網絡詐騙案，當時他已被通緝。

死者親屬向巴媒大爆，Coutinho很久前就遭受男友家暴，但卻總是為男友辯護，認為她是被愛蒙蔽了雙眼，其妹妹更形容Maichon是「怪物」。

（綜合）