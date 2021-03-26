Bilibili上市｜媽咪麵燈中百度再燈B站　股民高呼：好彩冇抽中

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-26 14:07

【Bilibili／嗶哩嗶哩／B站／9626／暗盤】嗶哩嗶哩（9626）公布招股結果，香港公開發售股份超額認購逾173倍，一手中籤率10 %，認購25手（500股）才穩中一手。該股下周一（29日）掛牌，不少股民引頸期待，但連登燈神媽咪麵繼祝福另一明星股百度（9888）「造成」股價下挫後，再發帖表明看好嗶哩嗶哩上市後升勢，坦言「真係唔敢諗一陣b仔會升成點！！！」，教一眾中籤網民傷痛欲絕，而未有抽中的股民則興奮高呼「好彩冇抽中」。

連登燈神再出Po表示看好下周一（29日）掛牌的嗶哩嗶哩（9626），網上隨即一片哀號。（網上圖片）

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嗶哩嗶哩每股定價808元，每手20股。截至周四美股收市，嗶哩嗶哩美股收報95.65美元，折合743.1港元，較香港IPO定價仍低8%，意味B站暗盤及首掛或會低開。

媽咪麵對B站股價充滿信心，直言「真係唔敢諗一陣b仔會升成點！！！」。（資料圖片）

連登燈神媽咪麵（麵咪媽）在討論區上以「今日升到X街 真係唔敢諗一陣b仔會升成點！！！」為題發文，表示對嗶哩嗶哩股價充滿信心，更問道「有冇人抽中？」，召集討論區上志同道合的網民，隨即引來「炮轟」，不少人怨聲載道，慨嘆媽咪麵「搞完百度又嚟搞b站」，力諫燈神早日收手放過中概股；也有未中籤的網民感謝燈神「指示」，「支持麵麵，我瞓身Put（認沽期權）」、「有麵神無窮人」。

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不過，許多人似乎仍未走出日前百度上市後股價低走的陰霾，在帖文重提媽咪麵曾連出3個帖文祝福百度一事，百度周三（23日）首掛每股254元，但截至今日中午已現「4連跌」，今天更一度跌至200.4元。許多網民見識過媽咪麵的強大燈力後，再追問「點睇百度自從你開完post 跌咗60蚊」，媽咪麵也只能無奈回應，「受大市拖累，唔關我事，唔好再講ok？」，並在帖文「封口」，表明「此post不接受討論任何關於百度股票嘅事」。

同場加映：燈神媽咪麵睇好 ATMXJ呢隻被點燈 網民：好彩買貨前見到個Post【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

燈神媽咪麵睇好 ATMXJ呢隻被點燈 網民：好彩買貨前見到個Post

（連登討論區圖片）

帖文引來網民散戶熱烈討論！▼ ▼ ▼

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