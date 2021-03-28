白龍王傳13歲開天眼　神算戲名《無間道》爆紅　生前10大預言超準

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-03-28 23:00

「天眼」在印度教與佛教中有「開啟第三眼」的意思，開眼者可以透視他人過去與未來。現世中，人稱「白龍王」的泰國華僑周欽南，有傳聞他在13歲時「開天眼」。據指他年輕時兩度在夢中受太上老君護法之一的白龍啟示，醒來後得到占卜吉凶的能力，從此改行替人指點迷津。其中他最「神」的預測，當屬替電影《無間道》取名而票房大收，此事令他風頭一時無兩。即使他已於2013年離開人世，但其生前說過的神準預言，至今仍為人津津樂道。

白龍王周欽南在2013年離開人世，其事跡至今仍為人津津樂道。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

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專門分享懸案的Youtuber「小烏」曾介紹白龍王周欽南開天眼的事跡，指後者身世成謎，有指他出身平凡，是個電器維修師傅，亦有說他是維修單車師傅。13歲時，周欽南在夢中見到道教神祗太上老君身旁的白龍顯靈，從此認為自己與白龍結下不解之緣。

夢見白龍顯靈

周欽南40歲時再次夢見白龍，夢中白龍下凡附身於他，令其醒來後有了占卜吉凶的能力。周欽南有感自己是受「白龍」感召，於是以「泰國白龍王」（下稱白龍王）自居，平日身穿白衣，每周五、六、日接見信眾，為信徒指點迷津，做出神諭預言，渡化有緣人。

白龍王生前會身穿白衣，每周五、六、日接見信眾，為信徒指點迷津，做出神諭預言，渡化有緣人。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

據稱白龍王具未卜先知的力，每天僅見100名信眾，信徒按順序排隊進入，不收費用，任由人們自行樂捐。信徒前往參拜時需要身穿白衣、白褲，以表敬意。據悉白龍王曾得到1名神秘富商的大筆捐獻，遂於芭堤雅近郊「是拉差」興建1座白龍王廟，此後善信變得愈來愈多，甚至遍及東南亞各地。

泰國著名商人黃子明的兒子黃創山聞訊而來，為自己創業一事問卜前程。據悉白龍王摸上黃創山的腦袋感應後，認為他可以放心脫離父親創業，但要前往香港發展。結果，黃創山往香港創業後，事業果然順風順水。

+ 2 + 2 + 2

1985年，黃創山開設首間酒樓時，邀請白龍王到香港主持開幕儀式，其間他向身邊朋友，包括生意伙伴譚詠麟、陳百祥、曾志偉及苗僑偉等人引薦白龍王，令白龍王的名氣與日俱增。

至九十年代，白龍王的盛名更傳至整個香港娛樂圈，當中向華勝、向華強兩兄弟被指是香港娛圈首批拜會白龍王的人。向氏兄弟於1987年成立「永盛電影公司」（下稱永盛），在90年代投資《賭神》、《逃學威龍》、《鹿鼎記》等賣座電影，讓公司業績逐漸上軌道。惟1997年時，永盛受香港金融風暴拖累受創，向華勝本人也傳出與當紅女星有感情糾紛，事業愛情俱受挫。

有指泰國商人黃創山曾向香港的生意伙伴引薦白龍王。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

改名《無間道》後叫好叫座

有指白龍王在1999年為向華勝指點迷津，勸其與現任女友張玉珊好好相處，因為對方是「運財童子」轉世。向華勝照辦後，據稱其公司不久便轉虧為盈，旗下由導演王晶所拍的電影大多可以打入香港年度票房前10名，獲利達數十億元。

由此白龍王在港「神跡」傳得沸沸揚揚，後來他教影視大亨林建岳改電影戲名一事，亦讓白龍王享負盛名。據聞林建岳投資拍攝電影《無間行者》時意外不斷，也常遇颳風或豪雨。之後白龍王表示片名最好用3個字，並在約5至6個片名中選出「無間道」，又協助開鏡拜神儀式，並要求所有藝人在首映當日身穿紫衫出席。結果電影《無間道》果然大賣，該年勁收5000萬票房，更獲獎無數。

有指林建岳此後事無大小都會請教白龍王意見，包括各項投資計劃、動土、開戲等。港台圈中不少名人如英皇集團董事長楊受成、導演劉偉強、王晶及梁朝偉、劉德華、舒淇、任賢齊等被指每年農曆一、五、八月都會求見白龍王指點迷津，甚至因此而逢凶化吉。

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坊間流傳白龍王連天災都可以預知，有香港信徒指白龍王早在2005年南亞海嘯前，便已預知「泰國將有大災難」，並勸他當時要趕快離開泰國。不料後來當地真的發生海嘯災難，令人嘖嘖稱奇。

2013年，白龍王在寓所因病逝世，享年76歲。有人認為他最厲害之處並非「未卜先知」，而是懂得掌握人心。每當信眾問事，白龍王便以老生常談的道理來回應，例如「不要發脾氣。」或「要孝順父母」等，很少出錯。但不能否認的是，他生前預言的確多有神準，是故得到不少名人的信奉與敬仰。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】