英海豹慘被惡狗狂咬2分鐘終需安樂死　女主人1個錯誤決定釀慘劇

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-26 23:00

作為寵物主人除了要細心，更要確保寵物不會對人或動物施襲，否則隨時釀成慘劇。英國1頭海豹日前慘被惡犬攻擊致命，事件惹來大批網民關注！事發時，1名女狗主牽着1頭棕色的狗行經泰晤士河，當時1頭海豹在河畔曬太陽，但狗狗突然衝前狂咬海豹，導致其鰭肢受創、骨折及關節移位，經過一眾獸醫多輪搶救，最終需執行安樂死。 事件中的女狗主是當地有名氣的律師，事後被質疑沒有牽緊狗繩釀成慘劇，她就事件致歉，又稱因為自己的錯誤決定，釀成不可挽回的過失。據悉警方已就事件展開調查，暫時未知會否落案起訴女狗主。

佛萊迪照常在河畔附近曬太陽，突然被惡犬隻咬至全身多處受傷，最終要安樂死。（British Divers Marine Life Rescue@fb圖片）

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9個月大的海豹佛萊迪（Freddie）於上月在英國泰晤士河出現，經過獸醫檢查發現一切健康正常，其後將牠放生，更以Queen （皇后合唱團）的主音命名，佛萊迪自此成為當地民眾的受歡迎動物。

日前佛萊迪照常在河畔附近曬太陽，當時1名女子牽着其棕色狗隻散步，並經過佛萊迪身邊。其時狗隻突然發惡，懷疑女主人當時未牽好狗繩，結果狗隻衝前攻勢佛萊迪，狠咬他身體各處接近2分鐘。有3名途人見狀立即上前阻止狗隻，但牠仍死咬不放，經過一番糾纏後，才成功把狗隻和佛萊迪分開。

佛萊迪在醫院時已奄奄一息，其可憐的樣子惹來大批網民高呼心痛，怒指要聲討女主人的疏忽行為。（South Essex Wildlife Hospital@fb圖片）

佛萊迪無力還擊下被狗隻咬至全身多處受傷，而其中2名途人拯救過程中亦因此受傷，其中1人手部、大腿被咬；另1人則嘴部受傷。佛萊迪隨後被送往動物醫院治理，獸醫表示牠的鰭肢嚴重受創，另出現骨折、關節移位等，即使醫治在日後也難以再正常行走。最終為了減少牠的痛苦，只能執行安樂死。

事件引起當地民眾熱切關注，怒指要聲討女主人的疏忽行為。而當地媒體揭露，狗隻的女主人是當地頗有名氣的律師麗貝卡（Rebecca Sabben-Clare QC），今年49歲，於牛津大學新學院畢業。她現今是商業法律的專家，曾被稱是有天份的明日之星。

麗貝卡為今次意外致歉，表示感到心碎，又稱因為自己的錯誤決定，釀成不可挽回的過失，「我非常感恩當時有人願意伸出援手，他們是英雄」。她指自己在現場已向獸醫提供聯絡資料，事後亦有聯絡警方，以及捐款至救助佛萊迪的醫院Wildlife Hospital。

而皇家防止虐待動物協會（RSPCA）表示警方已展開調查，暫時未知會否落案起訴。

（The Sun、New York Post、British Divers Marine Life Rescue@facebook）

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