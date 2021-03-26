Bilibili｜嗶哩嗶哩9626暗盤每手蝕$1080　媽咪麵又燈死網民拜服

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-26 19:40

【Bilibili／B站／嗶哩嗶哩／9626／暗盤】下周一（29日）掛牌的嗶哩嗶哩（9626）較早前宣布每股定價808元，每手20股需16,160元。該股今日下午開放暗盤交易，根據富途暗盤資料顯示，嗶哩嗶哩暗盤價在剛開始交易首分鐘已低見753.5元，每手帳面至少蝕1090元，跌6.75%，而截至晚上7時半，耀才證券暗盤交易時段完結，收報754元，每手蝕$1080元，雖然該股票周一才正式交易，但暗盤價已令中籤股民感到憂心。 不少網民隨即重提連登「燈神」媽咪麵（網名「麵咪媽」）今早的帖文留言，直指麵神「燈力無邊」，繼本周初燈中百度（9888）後，被他看好的嗶哩嗶哩同樣股價下挫。

在富途暗盤，嗶哩嗶哩暗盤價在剛開始交易首分鐘已低見753.5元，每手帳面蝕1090元。（資料圖片）

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嗶哩嗶哩今公布招股結果，香港公開發售股份超額認購逾173倍，一手中籤率10 %，認購25手（500股）才穩中一手。連登燈神媽咪麵（麵咪媽）今早在討論區上以「今日升到X街 真係唔敢諗一陣b仔會升成點！！！」為題發文，堅決看好嗶哩嗶哩，引來一眾中籤股民恐慌，求麵神「口下留情」，未能分一杯羹的散戶則紛紛叫好，興奮高呼「好彩冇抽中」。

連登燈神媽咪麵今早出PO力撐B站股價，中籤股民甚為擔憂。（Youtube短片截圖）

一如網民所料，B站今午開始暗盤交易後，股價已直線下挫，於富途暗盤交易平台，首分鐘股價跌6.37%，最低見753.5元，較招股價808元跌54.5元，每手帳面蝕1090元；截至下午5時25分，股價一度跌穿最低價至752.5元；另一交易平台「耀才證券」最低價更見每股748元，而晚上7時半暗盤交易時段結束，收報754元，跌54元或6.68%，即每手蝕$1080元。按2間證券公司的暗盤價來看，股民以每手16,160元認購B站，恐每手穩蝕逾千元。

暗盤一開，網民見B站股價直線下挫，即在帖文留言並拜服媽咪麵的燈力，直呼「走呀！」，有人就笑指麵神是新上市明星中概股的狙擊手，加上近日股價乏力向上的百度，唏噓表示「兩隻B（Baidu及Bilibili）都畀你搞到殘廢啦」。

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燈神媽咪麵睇好 ATMXJ呢隻被點燈 網民：好彩買貨前見到個Post

（連登討論區圖片）

帖文引來網民散戶熱烈討論！▼ ▼ ▼

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