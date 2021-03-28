網傳超難K1工作紙　將8隻動物配對連線　正確答案令網民搲爆頭

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-28 10:00

沒有最難只有更難！網上不時都有人分享學生功課難題，有些甚至艱深到連大人都不懂得回答。近日facebook流傳一張幼稚園K1的工作紙，只見題目要求學生將8隻不同的動物相配連線，但老虎、鱷魚、狗、螞蟻等等看似毫無關連，因而引起網民熱議。

近日facebook流傳一張幼稚園K1的工作紙，題目要求學生要將8隻不同的動物相配連線。（fb《爆笑貼圖區》圖片）

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該工作紙寫明幼稚園1年級的功課，主題為動物，題目將8個卡通圖案分列2排，包括老虎、狗、螞蟻、貓、鱷魚、駱駝、小鹿及熊公仔，學生需按知識將2個相配的動物連起來。

題目一出讓網民「搲爆頭」，很多人都毫無頭緒，只留名睇答案，有人亂估是否按尾巴、毛髮的長度相配，又或是樣子及身型相似度。

不過翻查後發現，工作紙早於2017年已經被放在fb分享，當時亦掀起一股解難熱潮，正確答案讓人意想不到▼▼▼

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幼稚園的功課常常帶來「驚喜」，有網民就曾分享另1張工作紙，要求學生憑圖中父母特徵畫出孩子長相，網民創意答案超爆笑▼▼▼

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今時今日小朋友的英文愈學愈深，「A For Apple」、「B For Boy」已過時，即刻睇睇而家「ABC生字」學啲咩？▼▼▼

【學ABC】ABC生字有代溝 26張圖睇下新一代小朋友學啲咩（01製圖）

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