阿女小一英文功課被指寫錯「y」　港媽睇到搲爆頭：懷疑人生

繼早期學生被指寫錯中文字的爭議，近日有港媽在網上分享其小一女兒的英文功課，認為學校老師在英文字母寫法上同樣矯枉過正，女兒按照題目寫下「you」字，卻被指寫錯「y」字而需改正，讓她慨嘆說道「唔止中文字，英文字都捉」，引來網民熱議。

有港媽上傳英文功課照片，指小一女兒按照題目寫下「you」字，卻被老師要求改正，稱寫錯了「y」字。（fb「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」）

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該名港媽在facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」上傳照片，指正就讀小一的女兒最近做英文作業，填寫「you」時按照題目的英文字體寫下彎尾的「y」字，未料卻被老師表示寫錯，要求改正，令她一頭霧水，更坦言「懷疑人生」、「功課已經多，再加多樣改正」。

港媽疑惑地表示，女兒原本已依照書上的英文填寫答案，不少網民亦指無法接受，紛紛留言「明明無錯都變有錯」、「有問題嘅係個老師」、「個y無問題喎，好黐線喎」，認為老師雞蛋裏挑骨頭，擔心小朋友因此失去學習動力，建議樓主在括號內簽名。

不過，也有部分網民支持老師的做法，指小一學生未學習英文潦草，「咁都投訴叫老師點有心教學生？」，並稱問題出於出版商使用了不同字體。

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