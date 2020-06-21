小學功課建構式數學解「43-28」考起網民　台媽教到崩潰：心好累

不少父母在子女做功課時都身兼老師一職，最近一名台媽在教就讀小學的孩子拆解數學算式時，發現一題簡單的減數題目，學校卻要求用「建構式數學」，令複雜程度大增，讓她崩潰表示「心好累」。

有台媽在網上分享現時小學的數學題，需使用「建構式數學」解題，而非以往常用的直式。（fb「爆廢公社」）

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該名台媽昨日在facebook群組「爆廢公社」上傳2張照片，看到一題簡單的「43-28」的減數題目，若以常用的直式處理，很快便能得出答案；惟學校要求學生採用「建構式數學」解答，必須先將數字以十進制的方式拆開，即分別為「10、10、10、10、3」及「10、10、8」，其後把共同擁有的2個「10」扣減，再以「10」減去後者下的「8」，得出「2+10+3=15」的算式。

發帖的台媽不禁在帖文直呼「心累」，認為現時孩子學習的算式較以往的直式複雜許多。網民亦紛紛留言附和，批評目前教育「簡單複雜化」，「本來10秒就可以寫完的題目，給他這樣教，這題至少花掉2分鐘」，「那天看到我女兒寫的數學作業，也覺得超傻眼，為什麽要改那麽複雜的教法」；另有人笑言：「很好奇1000減999等於多少？考卷要很大張才畫的完。」

台媽發文時不禁慨嘆「建構式數學」太複雜，教孩子作答教到「心累」。（fb「爆廢公社」）

不過，也有部分網民認為「建構式數學」着重小朋友的邏輯能力，「以前是實用至上，所以不知其所以然，現在則多了思考和了解原理」。

台媒指建構式數學是1989年由美國數學教師委員會提出的數學教育方式，主張探索數學邏輯而非背誦公式，但90年代在美國推出時已引起極大反彈。台灣方面在1996年推動數學教改，提倡建構式數學，甚至廢除了乘數表背誦，但因為後來首批「白老鼠」學生數學成績大幅滑落，2003年教育部下令不再獨尊建構式數學，就連著名數學家丘成桐當時都批評，要求學生不背乘數表的極端建構式數學是種「不幸」。