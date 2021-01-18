小學功課找錯字　「綠色草原真美麗」再瘋傳　網民崩潰：求答案

【綠色草原真美麗／浪花真好看／找錯字】中文博大精深，文字筆劃只差一點點都可能是錯！3年前曾在台灣瘋傳的小學生找錯字功課，最近在香港社交網站熱傳，功課上的句子「綠色草原真美麗」、「浪花真好看」令人搲爆頭都不知錯在哪，成為網上奇聞。今次香港網民同樣未能找到錯處，不少人崩潰地表示投降，直言是老師出錯題目，「請老師自行找出錯字吧」。

3年前曾在台灣瘋傳的小學生找錯字功課，最近在香港社交網上熱傳，因為一直並未有人2句句子中的錯字，成為網上奇聞。（fb群組「爆廢公社三館」圖片）

近日有香港網民在facebook專頁「將軍澳主場」分享圖片，隨即引來許多「有識之士」熱型回應，有關圖片是小學生找錯字功課，其中「綠色草原真美麗」的答案欄仍留空，但網民指無論怎看找不到錯字，不少人高呼投降，「現在小孩作業都是考驗眼力腦力嗎？」。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

原來相片3年前已出現，事緣台灣有媽媽於fb群組「爆廢公社三館」上載相片，表示就讀小一的女兒要做中文暑期功課，從句子中找出錯字，當中多是「同音字」或「部首錯誤」，例如「綿花糖真好吃」應是「棉」，「這守歌真好聽」應是「首」。

今次有不少人表示也許是「真」這個字有錯，「框中應是三橫但題目寫成四橫」。（fb群組「爆廢公社三館」）

但媽媽指其中2題「綠色草原真美麗」及「浪花真好看」怎也找不出錯字，於是崩潰地向網民求教。不少人認為應該是「真」字有錯，「框中應是三橫但題目寫成四橫」，另外有網友指「原」應是「蒝」。

除此之外，還有網民指句子中的「花」跟「美」都是錯：「花～匕要用撇的不平的，美～可能羊和大要分開」。而「浪」字也有錯：「浪右半部的『良』那兩撇沒有連起來」。不過，大部份網民依然找不着頭腦，「沒錯字呀」、「看這個題目我也是醉了」、「叫老師找出來哪裡錯」、「老師專找碴的嗎」。惟因出帖的媽媽沒有給出老師的答案，故至今仍然無人能知「錯在哪」。

（fb群組「爆廢公社三館」）

同場加映：讀書多年或多或少會有好笑尷尬事，即睇網民分享有邊啲！【點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼】

網民分享讀書尷尬事 叫老師做媽咪 請同學食「果味香口膠」最癲

+ 12 + 12 + 12

同場加映：疫情下學校改用網上授課，有港媽旁聽課堂批評老師英文極大問題！【點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼】

港媽旁觀阿仔Zoom上堂 批英文老師講港式英文、文法錯、讀音差！