良心老闆不敵新冠肺炎耳鳴後遺症自殺亡　曾盡捐薪酬助員工抗疫

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-28 20:34

美國連鎖餐廳Texas Roadhouse（德州客棧牛排館）的創辦人泰勒（Kent Taylor）是當地傳奇人物，惟日前家屬發聲明指，他因難抵新冠肺炎的後遺症，上周四（18日）自殺身亡，終年65歲。據悉，泰勒染疫康復後出現後遺症，耳鳴問題嚴重惡化，「像有人在他頭上尖叫」，每天只能睡2小時。泰勒是當地著名良心老闆，疫情期間將自己的薪酬連花紅約100萬美元（約780萬港元），再自資500萬美元（約3900萬港元）捐予前線員工，和員工共渡時艱，他還一直自掏荷包為員工提供醫保及獎金等，家人透露直至他輕生前，已承諾資助一項臨牀研究，幫助受耳鳴問題影響的軍人。

泰勒是名良心老闆，其家屬指他難抵新冠肺炎的後遺症，早前自殺身亡。（fb專頁「Texas Roadhouse」圖片）

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Texas Roadhouse及泰勒家人早前發聲明，指他上周四（18）難抵新冠肺炎後遺症自殺離世，終年65歲。肯塔基州警方在他路易斯維爾附近的寓所內發現其遺體，正式死因仍待定，法醫未回應州警察有否調查事件。家人聲明指，泰勒讀書時已是個長跑冠軍，曾獲得北卡大學的田徑獎學金，抵得住艱苦的訓練和挑戰，但最近幾天新冠後遺症情況愈發嚴重，令他難以忍受尋短，又透露泰勒日前承諾資助1項臨牀研究，幫助受耳鳴問題影響的軍人。

《華爾街日報》報道，泰勒生前曾告訴朋友，他康復後幾個月以來每晚睡不過2小時，身邊朋友原以為他的情況很快好轉。泰勒的前同事Steve Ortiz表示，他去世前曾形容自己的耳鳴情況，就像有人在他頭上尖叫一樣。耳鳴是困擾不少人的問題，單耳或雙耳會聽到像振鈴或其他聲音，去年11月《 Frontiers in Public Health》刊登研究報告，指有耳鳴問題的人感染新冠肺炎後，有4成人耳鳴情況變得更嚴重。

泰勒是當地出名的良心老闆，新冠疫情大爆發期間，他放棄了自己的薪酬和花紅，全部捐給前線員工，據報他自2020年3月至2021年1月份放棄了所有薪酬，金額將近100萬美元，並再捐贈500萬美元給前線員工。

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路易斯維爾市市長Mayor Greg Fischer在Twitter上發文悼念，讚揚泰勒為人善良又慷慨，經常低調助人。同樣來自肯塔基州的共和黨資深參議員麥康奈爾亦讚揚他創立1家富創造力和有勇氣的企業，去年更放棄薪酬幫助員工，又一直自掏荷包，為數以千計的員工提供醫保及獎金，盡所有辦法保持營業，令員工在最難捱的日子賺到薪水，「永遠將自己人放在第一位」。

泰勒貴為公司董事會主席，但形象和一般老闆不同，平日只穿短褲、短袖衣服和涼鞋，經常微笑兼行路很快，公司指他去世前一直熱心於Texas Roadhouse日常營運，由菜單、店內壁畫及自動點唱機的歌曲等都非常關心。

泰勒1955年出生於密蘇里州，後來在路易斯威爾長大，他成長自平凡家庭，爸爸在通用電器工作，媽媽在1家精品店做採購，大學畢業後經歷過2次婚姻，雖然都離婚收場，但膝下有3名子女及5名孫子。他生前曾表示，自己是在雞尾酒餐紙上畫出Texas Roadhouse的概念，他事業起步時四出找投資者，想打造1間有德州風格的餐廳，曾找過至少45名投資者，被拒絕80多次，最終從肯塔基州的伊利莎白鎮找到3名醫生籌得30萬美元（約230萬港元）起家，1993年開設首間Texas Roadhouse，時至今日，他已在49個州開設611家分店，更在全球10個國家開設28間海外分店。

（綜合）

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