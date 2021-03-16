約50歲父任職中港車司機　擔心疫苗副作用又未想退休　網民問意見

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-16 11:30

政府宣布擴闊優先接種新冠肺炎疫苗群組之後，不少市民都在考慮是否要預約接種疫苗。有網民在討論區上表示，爸爸現年約50歲，是中港車司機，正考慮是否要接種疫苗方便來往兩地工作，但又擔心接種後的副作用，家人都覺得十分懊惱。

有中港車司機正考慮是否要打疫苗，擔心副作用有影響，但又怕不打疫苗未必可以上班。圖為示意圖片，非當事人。（資料圖片）

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樓主在香港討論區上以「我阿爸係中港車司機，差唔多 50 歲人都被迫打疫苗」為題發文，以下為帖文內容：

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有網民認為樓主爸爸可以「睇定啲先」、「遲啲先打」，不過工作上可能會受到影響，也要視乎實際經濟狀況而定。另外有人表示難以確立疫苗與死亡之間的關係，又認為既然專家委員會都覺得沒有關係，「大家就唔好自己嚇自己」、「專家話疫苗安全你唔信，信網友？」。

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年老爸爸堅持接種新冠疫苗令全家鬧交 聞死亡個案勁驚：我唔得啦

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復必泰新冠疫苗接種｜網上預約9大須知 做錯呢樣DQ｜附登記連結

預約開始前準備3樣文件▼▼▼

預約方法及流程逐格睇▼▼▼

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預約前，須準備好預約人士的香港身份證明文件號碼和出生日期、可接收手機短訊的本地流動電話號碼，以及陪同人士（如適用）的香港身份證明文件號碼、出生日期和可接收手機短訊的本地流動電話號碼。另外，須於登記開始30分鐘內完成預約，逾時系統會自動終止登記程序，已輸入的資料亦不會儲存。

預約疫苗接種網站：按此

接種科興及復必泰疫苗接種中心名單▼▼▼

網上預約接種後，接種日緊記按以下流程進行▼▼▼

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接種當日緊記要帶備以下3樣文件，以免出現問題▼▼▼

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14個優先群組＋疫苗接種計劃9大須知▼▼▼

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5類人不宜接種

但接種前亦要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

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3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼

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而食物及衛生局長陳肇始於記者會強調，疫苗經專家審核，安全有品質保證，重申「接種效益高於風險」，「對個人來說，接種一定好過不接種，愈多人接種愈好」。