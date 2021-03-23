上司帶隊食日本菜歡迎入職　埋單先知AA制　港男嚇呆：要我畀啊？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-23 13:30

公司有新員工入職，普遍都會與同事們一起午膳，以歡迎其加入。不過，有港男日前在網上發文，指最近轉新工，上司在他第1天上班帶全小組的同事吃日本菜，樓主原以為上司請客，未料結賬時才發現「AA制」，讓他大為震驚，直言「人生第一次食welcome lunch係要AA制」。

有網民發文分享，指早前與新公司的上司和同事吃「Welcome Lunch」，未料結賬時才發現是AA制。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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港男在香港討論區發帖，指近日他到新公司工作，上班第1天感覺上司為人友善，「話我哋team（加埋我）3個人大家要好好努力」，不久再指稍後一起午膳歡迎他。

樓主續說，他們當天到日本餐廳吃午飯，1個套餐100多元，「正常應該上司一次過請晒，所以心諗佢個人都幾好呀，都500蚊㗎嘛」；直至結賬時，上司看一看收據，告訴樓主與另一同事需徵收服務費，再為他們計算好應付費用。樓主形容「嗰下真係呆咗，心諗唔係要我畀啊？」，看到同事打算付款，他也假裝找銀包；遲疑之際，上司問他是否沒有零錢，表示可先為他付錢，着樓主稍後再還錢給他。

事主指過去的兼職和正職都有吃「Welcome Lunch」皆由上司請客，形容今次是首次需AA制。（資料圖片）

樓主在帖文指，過去共4份兼職和正職都有吃「Welcome Lunch」，皆由上司請客，「因為個上司想welcome你，應該係上司畀錢啦！冇錢的話，就算係車仔麵都冇所謂呀，點會冇啦啦個下屬要出錢先得㗎？」，對上司的舉動非常不解。

帖文引來網民熱議，不少人反指樓主貪小便宜，認為同事或上司沒有義務請客，「未過probation（試用期），分分鐘由新人變成陌生人」、「第1日返工唔係大晒㗎」、「你憑咩覺得應該人哋請你？」。有人更指即使對方願意請，樓主也應事後還錢，「同事一齊lunch，就算人請你，你都唔好意思啦，都畀返錢人啦」。

惟另有部份網民支持樓主，假如上司表明是「Welcome Lunch」，新入職下屬便可合理以為是對方請客，「如果有講明welcome lunch應該唔使自己畀」、「佢又真係cheap咗啲」。

（香港討論區）

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