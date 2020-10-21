5星酒店婚宴每圍4500元食平價小菜　新娘被批寒酸：人生留大污點

浙江省杭州市一對新人本月5日在一間五星級酒店辦婚宴筵開30席，每圍價錢4500元人民幣（約5200港元），合共逾14萬元人民幣（約16萬港元），詎料端出來的大部分是平價小炒菜式，以致飽受親友批評，新娘更透因為感到非常委屈，連日失眠。

一般而言，在內地每圍達1000元人民幣（約1160港元）的酒席已甚不俗，故方姓女事主的婚宴理應屬「豪華」級別，她表示，當晚在濱江區的五星級福朋喜來登酒店辦婚宴，但僅有四道全葷菜，包括波士頓龍蝦伊麵、筍乾老鴨煲、滷水雞及多寶魚，其餘只是蔬菜炒肉片、蛋炒飯、蛋花湯、涼拌木耳、番茄炒蛋等半葷半素的小炒菜式。

婚宴結束後賓客議論紛紛，批評酒席有如「辦白事的那種豆腐飯」，方女當時感到非常委屈，同時質疑酒店「偷工減料」，「我們兩家家人的面子丟了一地，氣氛尷尬又令人難受，一場好好的婚禮，因為這30桌宴席毀了個一乾二淨」。

+ 3 + 3 + 3

方女詢問從事籌辦宴會的朋友，對方直指當晚的菜式其實「連一半價值都無」，令她非常自責；她向酒店經理投訴，經交涉後始知店方將婚宴外判給另一間酒店管理公司，而有關間公司從中抽取服務費，以致婚宴菜式「大縮水」。

方女稱，很後悔當初相信五星級酒店的服務，沒「我和老公婚姻是一輩子一次的事，但這已經給我的人生留下很大污點」。事後，外判商願意退回每圍700元人民幣（約810港元）的差價，合共1.5萬元人民幣（約1.7萬港元），而酒店則表示願意補償10圍同等價位的酒席。