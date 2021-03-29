Google評論都可以捉姦？渣男同小三食完再帶女友去　一個破綻斷正

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-29 10:30

Google地點評論也變成捉姦管道？一名男子在高雄左營的「辣辣叭麻辣干鍋」留下五顆星評論，敘述自己是被炮友帶來吃，第一口就「愛上了」，隨後衝回屏東帶女友再吃一次，一週後正宮品嚐完也上網留下五星好評，卻意外在評論區發現男友「渣男鐵証」，氣到分手表示「謝謝這家店讓我看清一個渣男」，兩則評論笑翻網友。

「不知道我是在地嚮導六級嗎！」 點擊放大瀏覽出軌證據同正宮嘅評論👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名男子敘述與炮友完事後，原本想叫Foodpanda果腹，但對方執意要帶他去吃好吃的干鍋，半信半疑的男子看到店名「辣辣叭」還有些不屑，沒想到吃了第一口變「兩眼瞪大」，浮誇形容鍋裡美食是發光到無法直視的黃金，強調「每一次夾出來的東西都是驚喜，都是難以言喻的好吃」，扒完飯嘴也沒擦就開回屏東想帶女友吃。

兩則評論被轉發到臉書後，許多網友都表示「自爆笑死」、「好吃到分手」，還有不少人被點起好奇心，紛紛表示「到底多好吃」、「好想吃」也有網友懷疑，根本是網路行銷團隊在操作，後續還有人留言補血寫下「推一個，可以帶砲友來吃鍋的好地方」。

最新留言中有網友接龍「上次看到一個女的在門口哭，原來是在google map發現男友劈腿……被她帶進來一起吃，吃完真的愛上了，下次也要帶女友一起來」。該店目前累積520則留言，總計4顆星評價。

【同場加映】用網購平台未算高招 男友偷食前度 逼問先知竟係靠呢個App聯繫（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

【同場加映】超完美男友畀埋手機密碼女友任check 最後竟發現出軌證據喺呢度（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

【同場加映】神人分享「LINE搜尋功能」捉姦6招 刪聊天紀錄一樣搵到出軌證據（點圖放大閱讀）👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

不只悠然拉麵「不接首次用餐客人」！4間台北熟客制餐廳 排到2023年還吃不到

台大公館5大好評咖啡廳推薦！焦香肉桂捲、酒香蛋糕融化你的身心靈

激辣才夠爽！3大易上癮「邪惡系」爆汗泡麵 網友吃到噴火飆淚也甘願

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】