不滿家規定女性不設牌位　台女唔想去拜山　呂秋遠：掃墓是為生人

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-03-31 10:00

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓

嗨，先問你件事，你知道為什麼台灣女鬼特別多嗎？因為，根據TMD傳統，女人如果離婚、未婚，都不能進入祖宗牌位，所以女人死後，只能幽遊在人間，不能接受子孫供養，男人無論是不是離婚或單身，反正都能進祖宗牌位，讓子孫祭祀，甚至如果倒房，其他房的子孫不幫忙，還會對這些人作祟，讓他們不得安寧，而女人卻沒有這種「權利」，所以女鬼的比例就比較高了。

是不是真的這樣，我不知道，畢竟我還沒死，無法做田野調查。但是，請你記得一件事，原則上，我是說原則上，我們會比長輩晚一點走，反正他們走了以後，就是我們作主，你管他們這麼多？牌位上就是寫上你的名字，不要你進去，老娘就偏偏要進去。到了小小的牌位裡，我們再來吵，反正到時候我們都是鬼，誰怕誰還不知道，壞怕狠、狠怕沒天良、沒天良怕沒正常，既然他們把我們推往不正常的道路，那我們就來看看，這小小的牌位，到底讓誰迷路了，每天就好像背對背的列車，只在深夜裡會合，死掉了，然後呢，牌位用什麼來確認？

台女指家族重男輕女，死後女性是不會被列入家族的牌位供奉。（資料圖片）

不過，我覺得你在意的點不是當女鬼，而是2件事：第1個重點，是權利與義務不對等，明明不能進去牌位，為什麼只因為未婚，每年都還要跟著這群男人去祭拜祖先？第2個重點，是你反傳統，但卻還是不自覺受到傳統的影響，對於結婚與牌位的關係，耿耿於懷。

先來談不對等的問題好了。其實，理性上來說，不要進牌位比較好，因為可以到處閒雲野鶴旅行流浪，當個颯爽的女鬼。反正他們也只是1年來1次，等他們這1次，如果地下有知，都已經餓死了，何必圖這1天？更何況，跟這些不熟的老男人，還有不認識的曾曾曾祖母等人擠同一個地方，你也很悶不是嗎？你現在去祭拜，是因為讓爸爸開心、是因為滿足別人對於所謂「慎終追遠」的重視，而不是為了要進入那張所謂的祖宗牌位。所以，並不存在權利與義務不對等的情況，你去祭拜，是為了讓活著的爸爸開心，不是為了死去的不認識親戚。

另一個問題，我覺得比較麻煩。如果你擔心自己單身，所以老人家「下令」你一定要去，會有被羞辱單身的感覺，這一點應該也是想多了。單身就單身，不偷又不搶，到底有什麼關係？你要知道，已婚的人才痛苦，因為不能回娘家祭祀自己的祖先，而是要去拜老公的祖宗們，可是，這些人明明跟自己沒有血緣關係，被血緣勒索已經夠可憐，你可以想想那些祭拜老公祖先的太太感受嗎？結婚得要去拜別人的祖先，單身可以拜自己的祖宗，無論如何，都是單身划算吧？

呂秋遠指掃墓拜山不是為死去的人，而是在生的人做的事。（資料圖片）

掃墓這件事，從來就是為了活著的人，而不是為了死去的鬼。如果你覺得，爸爸值得你為他付出這1天，你就去吧，反正1年不過1次，去跟爸爸還有其他親戚，聊聊以前的家族往事也不錯。如果覺得爸爸的態度讓你覺得不舒服，那麼你不妨那天就月經來，爸爸應該會急忙的阻止你去。反正，傳統社會對於月經這件事也是那種死德行，祖宗們會諒解你的。

不能諒解？管他去，反正你死後就立志四處雲遊四海，當個開心的女鬼，又不靠他們，何必要他們諒解？關於掃墓，重點從來就是有人記得你，而不是那些虛情假意的1年1次祭祀呢！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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