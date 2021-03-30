欲付輪椅$5附加費　的士司機老實拒收　女乘客1個舉動暖心答謝

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-30 13:00

疫情當下，的士行業大受影響，一眾司機當然希望能多做生意。惟最近有的士司機在網上發文，表示接載1名輪椅老翁後，同行的女兒下車時欲多付「輪椅錢」，司機見狀立即拒絕，並告知相關規例，結果找足款項後，才發現客人堅持留下了15元貼士，讓網民大讚司機與乘客關係非常暖心。

有的士司機日前接載1名輪椅老翁及其女兒，女乘客下車時欲多付附加費，被司機拒絕，但女乘客直接於座位放下15元便離開。（資料圖片）

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該名的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，表示日前接載1名坐輪椅的老翁，抵達目的地時按錶收費65元，但老翁的女兒卻叫司機多收5元輪椅錢。司機隨即答道，「輪椅係唔收錢㗎！有老人傷殘人坐緊係上面唔會收！」，但女乘客卻稱過去遇過的司機均會收費。

樓主只能堅稱「冇人坐嘅（輪椅）就會收！」，客人聽後連番道謝，並拿出100元，樓主找回35元給對方，但女乘客卻直接於座位放下15元便離開。突如其來的貼士，樓主又驚又喜，笑言：「心諗！啲客咁樣畀法，好快夠錢去日本旅行！」。

女乘客下車時偷偷在座位放下15元貼士，便立即離開。（《降魔的》劇照）

帖文引來司機同行及乘客討論，有人指出每個司機做法不同，也有乘客感恩遇到好心司機。不少網民大讚樓主，「你服務太好」、「你好心所以有好報！好司機遇上好乘客」、「做返1個正常有禮貌嘅人，往往都有所得着」。

根據運輸署網頁，「傷殘人士乘客賴以行動的輪椅及拐杖」毋須收費，而每件擺放在車尾箱內的行李，或擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李，司機均可徵收6元的附加費。

（fb「的士司機資訊網 Taxi」）

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