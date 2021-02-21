的士20分鐘觀塘到粉嶺　連登仔急問是否正常　曾見時速170公里？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-21 20:30

不少人趕時間的話都會選擇乘坐的士，最近有網民在連登討論區上分享經歷，指自己從觀塘坐的士到粉嶺，全程只花20分鐘，急問「是否正常」？更稱曾看到的士咪錶顯示車速曾高達每小時170公里。惟不少網民都表示，樓主的行車時間只比正常略快，甚至指出的士咪錶有1個隱藏功能，難以達到樓主提及的170公里時速。

有網民表示日前乘的士由觀塘到粉嶺只需約20分鐘，問其他人是否正常。（資料圖片）

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網民「好想去旅行-_-」在連登討論區上發文，指自己乘的士由觀塘到粉嶺，所需時間竟然只是20分鐘，並在內文留下1個驚訝的表情符號。樓主之後提到自己平時都有揸車，不會看錯，指看到的士速度錶「最高真係上過170」（時速170公里）。

事件引來網民熱烈討論，以下為部分相關留言：【點擊下圖放大即睇網民留言▼ ▼ ▼】

留言中就有網民指出，的士車速達到每小時160公里的話，「個錶已經即時鎖咗，1個鐘內都落唔到旗做生意，而樓主搭緊嗰程車亦都計唔到錢」。有人留言認同說話，但指出「錶速同實速有10公里誤差，所以呢件事係有可能發生」。

有網民上載圖片，分享的士咪錶被自動鎖錶時的情況。（連登討論區圖片）

facebook專頁「新成的士專頁」曾發文分享，指的士咪錶設有防干擾程式，感應有到異樣時就會鎖錶，錶面會出現「C 24.0」的字樣，其一中個原因是的士以超高速行駛致脈衝計算過急，另一個原因則是在咪錶運行時按動上面的按鈕都可能被當成是干擾，同樣會發生鎖錶。鎖錶只需等待1小時，咪錶就會自行解鎖，司機如想避免鎖錶就不應超速及在按停咪錶後再按附加費。

有網民則以Google map的行車時間去回應樓主，指觀塘往粉嶺也只需25分鐘，「我就唔信開到170都要20分鐘」。Google map的資料顯示，由觀塘港鐵站附近駕車至粉嶺港鐵站附近，全程約28.6公里，行車時間約25分鐘。

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