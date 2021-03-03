的士乘客稱往華翠園　唔喺火炭喺半山惹誤會　撞名屋苑街道易中伏

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-03 18:00

香港同名屋苑多的是，乘客講得不清不楚，分分鐘玩殘的士司機。有網民在facebook的士司機群組分享，指日前在灣仔過海的士站接載一位前往華翠園的乘客，當他詢問乘客取道哪條過海隧道，才知道原來是去半山，而非火炭的華翠園，令他大感無奈。帖文亦引起的哥們的熱烈討論，紛紛大談搞錯名的經歷。

香港同名屋苑多的是，乘客講得不清不楚，分分鐘玩殘的士司機。（示意圖，資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該網民在fb群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指日前在灣仔駱克道過海的士站等客，其間一位乘客上車表示前往華翠園，他就查詢乘客擬走哪一條過海隧道，不料對方竟稱「咩咩隧道呀，我去干德道華翠園」，才知道擺了烏龍。

該乘客所指的華翠園其實是位於半山干德道62A-62F號，英文取名為「Woodland Gardens」，而非位於火炭的大型屋苑華翠園（Greenwood Terrace），由於乘客在過海的士站上車，令司機順理成章以為去新界。

帖文隨即引起熱議，有的士同業認為，司機應問多一句免除麻煩，「問清楚才開車，行咗車就慘，排成個鐘」，亦有人談及載客心得，在過海的士站等候時，當客人一上車，他必定會問「過海啊可？」

有的哥則分享多個曾經中伏的同名屋苑▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

唔只撞名屋苑易惹誤會，香港更可能與地區撞名，然而所在地卻是天南地北▼▼▼

柴灣角街不在柴灣 銅鑼灣山路喺新界 網民盤點易中伏街名地點

+ 22 + 22 + 22

同場加映：曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而大罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼