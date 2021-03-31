連續兩周末被吵醒　馬鞍山友斥街坊朝早結婚太嘈：好唔好意思㗎？

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-31 08:00

好夢正酣卻被噪音吵醒實屬慘事，不過投訴也要有理有據。有馬鞍山街坊發文，稱其居住的屋苑「呢排興玩結婚」，已連續2個星期日早上被新人的結婚儀式嘈醒，直斥：「好唔好意思㗎？結婚就大晒㗎啦？」帖文引來網民熱議，惟不少網民不認同樓主，指出新人早上結婚不受噪音法例管制，樓主未能睡着只屬個人問題。

有馬鞍山街坊發文投訴，指屋苑近日不時有人進行結婚儀式，發出聲音令他難以入睡。（《單身男女2》劇照）

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「連續兩個星期日朝早8點嘈醒晒！」該名馬鞍山街坊早前於facebook群組發文投訴，指其居住的富安花園近日不時有人結婚，直斥新人在民居製造噪音影響他人，「新郎哥新娘們『兒』，你好唔好意思㗎？呢度係民居唔係畀你大吵大鬧」。樓主續指，有部分街坊或需輪班工作，認為結婚並非影響他人的理由，「有人要返夜更，有人夜收工要休息㗎！你結婚就大X晒㗎啦？」。

帖文引來網民熱議，不少同樣居於馬鞍山的網民認為樓主雖然有理，但結婚是鄰居的人生大事，而且並非每星期也發生，按情理可包容一下，「人哋一生人一次，忍讓下，大家都係鄰居」、「結婚就忍一忍啦，人生大事嘈嗰一次」、「其實同住一個屋苑咪大家互相遷就囉，結婚都係人生大事，你住嗰度又唔係一年365日都有人結婚，睇開啲放鬆啲啦香港人」。

樓主稱有街坊或須輪班工作，怒斥：「結婚就大X晒㗎啦？」（《單身男女2》劇照）

亦有網民直言帖文反映樓主為人性格，套用其說法反駁，又引用法例指新人早上進行儀式時發出聲音並無問題，「一日到黑都有人瞓，乜都唔做得啦，唔使裝修丶結婚丶搬屋…」、「同樣問：返夜更大X晒呀？」、「呢件事又唔係8am裝修滋擾到你，人哋都無犯《噪音管制條例》。真心建議：你瞓唔着係咪份夜班工唔適合你，引致你唔能夠深層睡眠，令到你覺得有壓力拎出嚟講被公審呢？」。

根據法例第400章《噪音管制條例》，任何人於下午11時至翌日上午7時，或於公眾假日的任何時間，在住用處所或公眾地方發出或促使發出噪音，而該噪音對任何人而言是其煩擾的根源，即屬犯罪。

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