又話唔睇樣？女網民齊爆見工被要求除口罩　有個面試官下句更噁心

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-29 15:30

不少公司在徵才時，會根據求職者的能力及經驗去做篩選外，在面試時的應對進退也是很重要的錄取關鍵。但日前一名女網友分享，她近日到一間保養品公司面試業務的職位，直到面試當天對方才說現在只缺網路行銷人員，不僅如此，對方更在她離開前要求拿掉口罩、看長相……

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原PO在Dcard上發文分享，自己最近去一間保養品公司面試應徵業務的職位，到了現場卻被告知「只缺網路行銷人員」，但還是照常去面試，而奇怪的是，在準備離開前，面試官突然要求她拿下口罩並直言問：「喔！你好漂亮！有沒有男朋友？」對此，原PO則沒有多做回應，只是點點頭回應面試官，結果面試官又問：「有固定對象嗎？」原PO當下覺得對方有病，但想說要離開就不回應太多，沒想到對方又說「女生要有人追才有價值，沒人追的就都沒價值」，讓她瞬間傻眼。

此文一出，不少網友覺得看臉很正常，「我五家面試就有三家要我把口罩拿下來看臉」、「我覺得看臉很正常欸，很多對外工作都希望找好看些的，這很現實」、「至少要看一下員工長怎麼樣吧，你以為面試除了實力，眼緣也很重要」。

但也有許多留言認為，主管的言行舉止非常不恰當，紛紛表示「那個人有病」、「重點是他說的話，讓人很不舒服，很不行」、「性騷擾」、「問固定對象很明顯是性騷擾了吧」、「真的蠻噁的，原PO覺得不舒服的話就算是性騷擾」。

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