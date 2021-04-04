女友學煮食瘋狂買廚具　廚房逼爆無位轉身　港男呻：碌咗我好多錢

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-04 14:00

常說廚房是女士們的天地，有港男日前發文訴苦，指女友最近對煮食甚感興趣，花他的錢瘋狂購買各種廚具，單是「煎Pan」（煎鑊）便要買入不同大小的款式，導致廚房「逼爆」，他希望阻止女友再買，卻被對方直斥「小器」，「話佢買返嚟都係為咗我」。

有男網民發文訴苦，指女友花他的錢購買大批廚具。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

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該名港男在香港討論區發帖，表示其女友近日想學習下廚，本來相安無事，他也沒有干預，但未料這個決定竟是惡夢的開始，女友自此買來眾多「架生」，「淨係煎Pan都幾個，個個唔同size」，事隔數天又提出要買焗爐、多士爐等，「咩都話要買一餐」。

他續指，家中廚房本來已經很小，女友卻不懂充份利用空間，「搞到廚房已經冇位放任何嘢，轉個身都難」，批評女友買完廚具後又不常使用；由於開支全由其負責，港男便勸女友買少一些，但即被對方說成小器，問題遲遲未解決，「而家佢又話想買嘢，我都唔想點制止佢好，唉……」。

樓主指女友會重複購買同一款廚具，「淨係煎Pan都幾個，個個唔同size」。（《山茶花開時》劇照）

港男形容女友前前後後已購買10至20款煮食用具，佔用非常多空間，質疑對方根本只是想滿足購物慾，「件件都唔細，最細係個煎Pan」，直言幾乎想將新買的廚具放上二手網變賣。他又繼續批評，女友不懂購買多功能料理用具，以節省空間；而且每當使用廚具後，又往往不會整理，「好想扔晒啲嘢」。

帖文引來網民討論，許多人提出不同建議和改善方法，「留意下係咪收埋晒唔記得有個樣嘢，睇唔到以為冇就會再買」、「如果女朋友真係一時貪得意愛上整嘢食，樓主可以買嗰啲多功能煮食煲畀佢慢慢玩」，或者定期將女友閒置已久的廚具放上二手網。另有網民就開玩笑，提出有錢人限定的解決辦法，「買多間屋，整個大啲嘅廚房」。

（香港討論區）

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