帶女友見家長　阿媽勸婚後住公屋咪買樓　連登仔：出少句聲唔得咩

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-30 11:00

【公屋／私樓】網民常言「得公屋得天下」，但事實真是有公屋便無敵？有連登網民發文，稱前晚（28日）帶女友返家見家長，晚飯期間媽媽不斷建議兩人結婚後住在現有公屋，又勸他們不要買樓以免成為負資產。樓主急急叫停媽媽，但女友離開時仍若有所思，並說希望他不要有婚後住公屋的想法，令他非常擔心，不禁怪責媽亂說話，「啲老一輩真係，出少句聲唔得嘅咩」。

住公屋的連登仔帶女友見家長，沒料媽媽不斷建議兩人結婚後住在現有公屋，又勸他們不要買樓以免成為負資產，令女友感壓力。（《香港愛情故事》劇照）

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連登網民「逢紅必反」前晚以「帶女朋友返屋企見家長，阿媽差啲嚇到女朋友同我分手」為題發文，稱自己是個「不折不扣的公屋仔」，與女友拍拖9個月，昨晚帶對方返家與父母見面。

樓主指與女友也將近30歲，晚飯時無意中談及香港樓價的問題，媽媽便興起「發表意見」，建議他及女友結婚後居於現時的公屋單位，稱自己可與樓主爸爸搬到外面租住唐樓，「跟住我即刻心感不妙，同阿媽講『呀，呢啲嘢遲下再諗啦』」。

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沒料媽媽「唔心息」，繼續大讚公屋，更說：「住公屋有咩問題呀，呢到環境又好，人哋私人樓又細過我哋又要供，阿仔你千祈唔好買樓呀，𠵱家啲樓又貴，萬一負資產就大件事啦！」樓主只好急急叫停媽媽，惟女友已將說話放於心上。

其後樓主準備送女友回家，女友忍不住認真問道：「如果結咗婚係咪真係要住公屋？」他說當刻「唔知點答佢好」，女友後來再表示不介意住公屋，「只係希望我唔好有呢個諗法」，又稱「有啲野想諗」，着樓主毋須送她回家。

事件令樓主非常擔心女友會因媽媽的說話，而對他或兩人的關係失去信心，甚至因而分手。他心中不禁怪責媽媽，「唉，啲老一輩真係，出少句聲唔得嘅咩，已經唔係有錢㗎啦，咁多偉論做乜，你係醒就唔使住公屋啦」。

樓主打算送女友回家，女友表示不介意住公屋，「只係希望我（樓主）唔好有呢個諗法」。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為樓主不應怪責媽媽，因她已明言願意搬走，實屬愛的表現，「你阿媽肯搬出去讓間屋畀你都好錫你」、「伯母都算係咁」、「其實你阿媽一番好意啫，雖然佢思想係舊咗少少，但佢有搬出去讓畀你呢個諗法都已經好好」。

亦有人認為，婚後置業與否始終是樓主及女友的決定，若兩人能力許可，大可按自己的人生計劃行事，「向好嗰方面諗，你女朋友想同你一齊買樓供樓啫」、「你自己頂唔頂到出面啲租或者有無首期入市先？再者你女朋友係諗住同你一齊供定你一條友硬食先？量力而為啦」。

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