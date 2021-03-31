女友眼闊肚窄叫成枱美食只吃兩啖　港男被迫包底：拍拖後肥咗20磅

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-31 12:00

「眼闊肚窄！大嘥鬼！」外出用膳最好就是按人數及胃口點菜，以免造成浪費。但有港男早前大呻，與女友一同食飯時，對方常於正餐外多點數款小食，但每次也只吃少量，「話想試下味就算」。他為了不浪費只好「焗住清枱」，久而久之令體重不斷上升，「同佢拍咗拖咁耐，已經肥咗差唔多20磅」。

有港男大呻，與女友食飯時對方總會點很多食物，令他被迫幫忙「清枱」，交往以來已增重約20磅。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「女朋友成日叫到成枱嘢，食少少又唔食」，可能是每名男友也遇過的苦況！網民「飯兵兵」於香港討論區發文，稱平日與女友外出食飯時，「原本一人一個飯，可能加個小食就夠食有凸」，但女友卻「眼闊肚窄」，每次也多點3至4款小食。

當食物到齊時，女友卻往往只「食小小，話想試下味就算」，剩下整枱餸菜留給樓主處理，「結果成枱嘢都係畀我清」。他自言是不喜歡浪費食物的人，每次也會盡力吃光完所有食物，結果有苦自己知，「同佢拍咗拖咁耐，已經肥咗差唔多20磅」。樓主續指，過去曾數次向女友坦白，提出點餐時減少份量，但女友總說「食得晒」，結果又是他負責「包底」，形成惡性循環。

港男稱曾數次向女友提出點餐時減少份量，但對方總說「食得晒」，結果仍是他負責「包底」。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

帖文引來不少男網民共鳴，直言不能讓女友養成眼闊肚窄的習慣，否則情況只會愈來愈嚴重，「食唔晒拎走得唔得？其實你算好好，盡量清晒嘢食，不過長此下去唔係辦法」、「你讓佢埋單，佢就會節約點了」、「最討厭呢種，叫一堆又唔食嘅人」、「我就最討厭這類女人，所以每次同女性朋友出街食飯，都吩咐點乜嘢都得，但不要過量浪費，先小人後君子」。

港男於討論區發文，指女友因不想做運動，近日正嘗試生酮減肥，戒掉進食澱粉質。兩人外出用餐時各自點菜，但當他點了薯條時，卻被女友大發牌氣責怪「唔支持佢減肥」，令他即場黑人問號。後來當他漸漸適應女友的飲食限制時，對方表示近日遇上脫髮情況，他好心勸女友停止減肥時，再次被對方發牌氣怒罵，只能無奈於網上訴苦。

點擊看港男首次中伏經歷▼▼▼

勸女友停止減肥再次中伏▼▼▼