帶姜糖女友回家食飯　父突批薑蓉搵鬼識　母嬲爆：你唔識欣賞姜濤

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-29 19:00

【姜濤／姜糖／薑蓉／鄧智堅】無綫（TVB）藝人鄧智堅早前因為扮姜濤時自稱「薑蓉」引起一眾姜糖（姜濤粉絲暱稱）不滿，當時多名有「踩多腳」的藝人如麥美恩、馮盈盈及林盛斌Bob等亦捲入風波之中。有網民在討論區上分享，指日前帶姜糖女友回家吃飯，其間爸爸突然批評「薑蓉」要不是獲無綫電視報道，「邊有人識佢老鼠」，說法立即觸怒女友，甚至連媽媽都走出來狠批爸爸不懂得欣賞姜濤。最後結局反高潮，女友與媽媽竟打成一片，爸爸則只能默默出門避開衝突，事件更變成父母冷戰的序幕。

姜濤早前在演唱會上與同林二汶合唱《蒙著嘴說愛你》和《非常夏日》。（葉志明攝）

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樓主在討論區上以「救命！我老母因為姜B同《大步走》同我老竇鬧大架！」為題發文，以下是他分享的經過：

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有網民認同樓主爸爸，指姜濤只是普通藝人，「真係紅就唔使日日吹」。有人就反駁指「你可以咁諗」，但強調事實上已經有多個品牌找姜濤拍廣告，「正如香港人唔明陳偉霆喺國內嘅地位」。

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