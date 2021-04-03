美國女預言家料中甘迺迪遇刺　傳稱「希望在東方」原句提及中國？

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-04-03 23:00

「美國將會衰敗，人類希望在東方，中國將取代美國成為世界領袖。」曾料中美國總統甘迺迪遇刺的預言家珍妮狄克遜（Jeane Dixon），據稱在1997年臨終前說過這樣一句話。其中預告「人類希望在東方」的意思，一直被人廣為流傳。隨着新冠肺炎疫情在全球肆虐，多個傳統大國經濟受到重創，不少人想起這句預言，連帶珍妮生前一些靈驗預言也再次被提起，引來不少爭議。

有說美國預言家珍妮狄克遜臨終前預告人類未來「希望在東方」。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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專門分享懸案的YouTuber「小烏」曾講解傳奇預言家珍妮的事跡，並指其生前有「美國第一預言家」之稱，令靈異研究者極着迷。她預知能力每每可以用不同方式顯現出來，有說僅是碰一下手指，或是問一下出生日期，便可以接收到對方過去，以至未來的一些大事影像。

其中水晶球常於珍妮早期的占卜過程中出現，據悉這是她5歲時，獲1位神秘的吉卜賽女郎所贈。對方只看了小珍妮一陣子，便認定她生而有預知的能力，日後必有一番作為。據稱小珍妮接到水晶球一刻，隨即看到未來的零碎影像，準確預知吉卜賽女郎將被一鍋熱湯燙傷手。

珍妮生前有「美國第一預言家」之稱。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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9歲那年，1位寂寂無名的女演員想請小珍妮幫忙預測前程，當時小珍妮回應說：「放心吧！你將會成為受萬人追捧的大明星！」果不其然，這名女演員在多年以後星途變得燦爛，更在1931年獲得奧斯卡影后殊榮，其藝名「瑪麗·杜絲勒」（Marie Dressler）更成為美國家傳户曉的名字。

珍妮在21歲後，還陸續預測出關於家人未來的一些大事，甚至讓丈夫避過飛機失事災難。然而，真正讓珍妮聲名大噪的，當數她對幾位美國總統以及國際大事的精準預言。

1944年珍妮私下為美國總統羅斯福預測其生命餘年。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

至1944年11月，已經頗有名氣的珍妮接到白宮來電，對方自稱是美國時任總統富蘭克林·德拉諾·羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）的秘書，邀請她與羅斯福見面。未幾珍妮被接往白宮見羅斯福，在一陣寒暄後，羅斯福便問及自己未來還有多少時間去工作，是否可以活到二戰勝利的時刻。

珍妮頓時面有難色地回說：「不超過6個月，或者更少。」坦言羅斯福死期將近。最終，羅斯福在事隔5個多月後，即1945年4月12日於佐治亞州別墅內因病離世，享年63歲。經此一役，珍妮的預言家身份廣為全美熟知，後來更在1948年美國總統選舉期間再下一城，準確預言被視為冷門候選人、前美國副總統的杜魯門（Harry S. Truman）將會勝出選舉，成為新任美國總統。

珍妮曾預言被視為冷門候選人、前美國副總統的杜魯門將會成為新任美國總統。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

有說珍妮還在1952年準確預言美國總統約翰·甘迺迪（John F. Kennedy）會在1963年遇刺身亡，此後許多國家政要名流紛紛向珍妮請教占卜，其間她被指成功預測了以下國際大事。

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惟與名氣隨之而來的，是一連串假冒珍妮之名而發出的虛假預言，例如1964年有傳言指珍妮預知樂隊「The Beatles」成員，會在該年8月死於空難。即使珍妮後來多番出面澄清，亦未能阻擋這類子虛烏有的假預言流傳。

「人類希望在東方」？

1997年1月25日，珍妮因病於華盛頓與世長辭後，享年93歲。有說珍妮臨終前大膽預言美國未來的國際地位將被取替，留下遺言稱「美國將會衰敗，人類的希望在東方，中國將會取代美國擔任領導世界的能力」。

有說珍妮臨終前大膽預言美國未來的國際地位將被取替。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

據悉當時這一句話，曾引發美國內部很大爭議，惟恐珍妮的預言成真。隨着新冠疫情在全球肆虐，美國經濟民生被指飽受拖累疲弱，不少人再次想起這則預言。不過翻查資料顯示，珍妮的預言原句並非如以上提到的一樣。

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【本文已獲「腦洞烏托邦」頻道授權】