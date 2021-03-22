新同事借$1000話即日還　點知轉頭胃痛早退　債主：同騙案冇分別

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-22 18:00

同事之間借錢，隨時令關係變得更加複雜！有網民在討論區上分享，指新同事入職半個月後以PayMe達到增值上限為由，請他在PayMe上過數1000元，並在午飯後還錢。樓主答應之後卻偏偏遇上新同事身體不適早退，當晚更表示正在住院，自覺「咁樣嘅借錢方式同騙案冇分別」，問網民們應該如何追討欠款。

有網民表示，新同事向他借錢1000元之後原本表示可以即日還錢，但卻以不同的藉口拖延還款，令他感到不滿。（GettyImages）

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樓主在香港討論區上以「新同事問借錢」為題發文，稱1位新同事入職半個月，由於坐在他旁邊所以不時都會聊天及一起吃午飯，更知道新同事有經濟壓力，放工後會有第2份工幫補家計。樓主指新同事在上周五（19日）工作期間，「佢忽然行埋嚟話PayMe信用卡增值唔到，因為限咗1000元，佢趕住PayMe畀人，叫我PayMe 1000蚊畀佢，佢食飯嘅時候會拎錢畀我」。

不過PayMe過數之後，新同事就突然說胃痛需要早退，令樓主心知不妙，於是放工後就WhatsApp新同事，提供戶口號碼讓他過數還款。詎料新同事卻說自己在急症室，更叫樓主再PayMe多1000元，然後一次過還2000元，但樓主未有同意。新同事之後再向樓主說自己已經入院留醫，並在同事的群組中說正在私家醫院做身體檢查，因為可以賠償相關費用，周一（3月22日）不會上班。

網民認為新同事的借錢方式跟騙案沒有分別。（GettyImages）

樓主直言「我覺得佢咁樣嘅借錢方式同騙案冇分別」，在留言中亦提到「我都覺得佢堅係冇得還」，心情是「激氣多過肉痛」，畢竟1000元並非很多，但不滿新同事不斷有藉口拖延還錢。樓主說如果新同事之後仍然有藉口不還錢，就會向部門主管投訴，想不到同事之間互相幫忙會被搵笨，「真係有啲唔開心」，「冇諗過騙案會發生喺公司」，而事件有同事全程目擊，可以做第三者證人。樓主最後提到同事亦向他說周三（24日）會上班，如果這兩天未能收回欠款，就會在周二（23日）晚上提醒他準備現金「當面畀我」。

有網民就認為，樓主一定要向公司報告事件，由公司介入處理，「畀我一定搞大佢，睇下佢瘀定我瘀」。不過亦有人認為涉款不多，「就當1000蚊睇清1個嘅真面目」，不需要「搞大件事」。

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