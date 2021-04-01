譚仔三哥出「10小辣美白面膜」　2年前愚人節玩笑成真　網民讚好

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-01 14:00

【譚仔三哥 / 口罩姐姐 / 愚人節 / 十小辣面膜 / 試當真Jessica】今日是4月1日愚人節，各大公司都會於社交媒體大玩「驚喜」，與粉絲開玩笑，同時顯示公關能力。譚仔三哥米線今日發帖，提及終於研發出「10小辣面膜」，正當醒目粉絲以為是舊橋重玩時，三哥竟帶來震撼消息，稱與本地個人護理品牌「平凡媽媽」合作，堅出「10小辣美白面膜」！

譚仔三哥米線宣布，與本地個人護理品牌「平凡媽媽」合作，堅出「10小辣美白面膜」！（譚仔三哥米線fb圖片）

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三哥於facebook專頁發文，稱故事要由前年4月1日的愚人節帖文說起，「大家以為10小辣面膜只係愚人節玩笑一則，其實我哋念念不忘，覺得終有一日成事！」。

帖文稱三哥經過2年秘密研發，「我哋同100%手工製作嘅香港個人護理品牌『平凡媽媽』合作，加入辣木籽精華，終於成功堅出『10小辣美白面膜』！」。食客只到三哥全線分店惠顧米線1碗，再加18元即可換購「10小辣美白面膜」一片，三哥更貼心表示，「有辣木籽精華但係塊面膜唔係辣嘅，放心真係敷得」，又強調「數量非常有限，售完即止，想換就快啲嚟啦」。

為了宣傳「10小辣美白面膜」，三哥更找來近期深受歡迎的YouTube頻道「試當真」女神Jessica Chan，聯同早前的《10小辣口罩姐姐選舉》最後五強參與「終極表演環節」。（譚仔三哥米線fb圖片）

為了宣傳「10小辣美白面膜」，三哥更找來近期深受歡迎的YouTube頻道「試當真」女神Jessica Chan，聯同早前的《10小辣口罩姐姐選舉》最後五強，包括得寶莉姐、德福英英、藍田阿梅、觀塘晨光大廈明英以及觀塘電訊一代喜姨參與「終極表演環節」，連影片的字幕也用上大家熟悉的「姐姐話」，抵死又貼地。

網民看過帖文都直言「難分真與假」，稱直至看到「平凡媽媽」於fb專頁轉發帖文表示「唔係講笑！笑完認真敷！敷完再認真笑」，才確認帖文「唔係講笑」，「麻煩有人試下換到嘅同我講」、「你哋啲marketing真係愈嚟愈黐線」。亦有網民興奮問道，「會唔會長期都有得買，定係今日限定㗎？」、「塊面膜有無特辣？」，似乎對「10小辣美白面膜」非常有興趣。

繼ViuTV推出《最後一屆口罩小姐選舉》後，譚仔三哥同樣追上潮流，以米線店身份跨界別舉辦《10小辣口罩姐姐選舉》，於專頁公布最後5強名單，附上佳麗的照片、年資、出沒分店、「姐姐話」熟練度及美肌秘密等搞笑資訊，但最惹人爆笑的是每位姐姐的花名！

譚仔三哥近日舉辦史無前例的《10小辣口罩姐姐選舉》，並在專頁公布最後5強名單。（譚仔三哥fb圖片）

口罩姐姐最後5強名單及資訊▼▼▼

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帖文一出引起網上熱議，不少人都大讚三哥公關非常幽默，更建議要找「ViuTV三哥」、Error成員193合作，「夠晒噱頭」。

ViuTV近日推出《最後一屆口罩小姐選舉》，揀出20強口罩佳麗參賽，由Error 4子主持，節目大受歡迎。（ViuTV截圖）

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