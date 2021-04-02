表妹18歲奉子成婚　8年生3孩全不同爸　暴力教仔掌摑、封嘴好恐怖

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-02 21:49

當父母前應有所準備，否則可能害了自己的下一代。有網民日前在facebook專頁分享，指看新聞得悉5歲女童疑遭虐待致死案件，除了慨嘆事件可悲外，還想到自己表妹的個案，指對方18歲時「奉子成婚」，當日樓主去婚禮時，見到其姊妹一副「壞過凱婷」的造型，邊吸煙邊玩骰盅卻帶住小孩，表妹亦不遑多讓，往後8年生了3個孩子，「3個小朋友都唔同老豆」，而且會暴力對待孩子，招數包括當眾掌摑及以膠子封嘴等，而其「育兒心得」則更嚇人，令樓主和所有網民都大吃一驚，批評一些人「自己都未識照顧就做咗人父母」，最後「將錯就錯傳俾無辜嘅下一代」。

網民分享8年前去奉子成婚表妹婚宴上的見聞，形容既是3孩之母的表妹育兒方式很嚇人。（示意圖／資料圖片）

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樓主投稿到fb專頁「生仔要考牌系列」，直言最近看到5歲女童疑被父親及繼母虐殺案件，有感而發想起自己的表妹。早於8年前，表妹18歲懷孕中結婚，當晚一到酒樓「以為自己去咗葡京賭場」，枱枱人都是在猜枚劈酒之類，甚至律師到場做證婚儀式時，「班賓客都唔肯收聲，直頭無視咗台上主角，繼續忘我聚賭」。

去表妹婚宴驚人見聞：

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樓主大嘆朋友從來是物以類聚，因為他的表妹其實和這名姊姊差不多，懷孕到生B期間一樣煙不離手，等到女兒滿月已經在fb發帖劈酒夜蒲慶祝，「但你不得不佩服，腦殘嘅人副生殖器官總是異常健全」，表妹雖然只26歲但已是3子之母，「3個小朋友都唔同老豆，問你死未」。

不談表妹「嗰啲動地驚天愛X過嘅故事」，單是其育兒理論就令人大開眼界，樓主稱，幾年前家人過年團拜，有親戚投訴她的子女太頑皮，她竟然當眾掌摑3個子女；兒子駁嘴，她就用透明膠紙黏住兒子嘴巴；打麻將時嫌女兒嘈連累她輸錢，竟拿起煙頭對住女兒，半講笑稱「再嘈就辣落去」；甚至聽過她恐怖嚇兒，稱「再曳就send佢無着衫啲相俾另1個表哥」。

更可怕的事，樓主說表妹認為自己很聰明，認為自己有3個孩子就是「育兒專家」，更四圍分享心得：

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表妹最近還去上Zoom興趣班，「衝出去幫佢個閨蜜做陪月，仲自誇貴為3子之母」，自認育兒技巧一定比有牌陪月好，甚至叫親戚介紹生意。樓主強調自己無心歧視年輕媽媽，但認為社會上的虐兒及疏忽照顧兒童導致悲劇的案件，很多都是是來自「心智未成熟、常識欠奉、價值觀錯晒、生活混亂」，連照顧好自己都未做到變做父母的年輕家庭。可惜即使他們犯了錯，卻往往不明白自己問題所在，「將錯就錯傳俾無辜嘅下一代」，最後還提醒大家記得做好避孕措施。

帖文令網民慨嘆萬分，認同樓主指這類未做好準備的年輕爸媽「生殖器官異常健全」，但很多真心想做父母的人卻無能為力，只能說「傻人有傻福」。然而，有許多人「錯重點」，笑言樓主用字完全暴露了年齡，例如「壞過凱婷」、「E-kids」，稱將他們幻想入同一個畫面竟然毫無違和感。

網民點睇：

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