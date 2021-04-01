傷殘伯伯稱誤將$500當$20付的士錢　批司機無良欺騙：你良心在嗎

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-01 17:30

【的士／司機／車資】的士車資爭拗時有發生，不過很多時候只有單方面說法，難以證實誰是誰非。有自稱傷殘及只有約六成視力的伯伯發文講述不快經歷，指日前乘搭的士時，疑因燈光昏暗誤將500元當成20元用作繳付車資。 他指司機看到鈔票後迅速拿在手中，他當時也一度懷疑，想確認鈔票價值，惟對方並無理會便找續，而且很快便絕塵而去。回家後他才發現付錯鈔票，認為司機存心欺騙，惟已無從追究，只能狠批對方無良：「多行不義必遭天譴，問問你的良心，在嗎？是不是給狗吃了！」

有長者指早前誤將500元當成20元付的士車資，認為的士司機明知出錯也不出聲是存心欺騙。（示意圖，資料圖片）

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該名伯伯日前於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，稱因曾中風導致行動不便，上落車需要使用4腳架，而視力也只有正常人的六至七成，故不時靠的士出入。早前有一晚12時許，伯伯乘的士從孔嶺村前往軍地，到達後車資為20多元，由於車廂內燈光昏暗，他疑看不清楚，誤將500元當成20元，與另外的10元鈔票付款。

伯伯指，自己清楚記得當日銀包內只有500元、20元及10元鈔票，「因坐車前剛遇朋友沒散錢，同朋友兌了一張500元，剩下兩張20元兩張10元坐車之用，所以絕對冇記錯」。他付款後見到司機將鈔票「迅速地揸在手中」，一度以為取錯錢，故特意問對方「是否30元」，惟司機沒回答，僅找續2元。

伯伯訴苦全文▼▼▼

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因行動不便較為緩慢，為免阻礙別人時間，伯伯趕緊下車。他還未企定，的士便絕塵而去，「我就發覺有點不對勁，馬上檢查我的錢包，（發現）錯把500元紙幣當作20元紙幣」，才驚覺損失數百元。

伯伯稱自己依靠綜援生活，認為司機存心欺騙，不禁怒批對方無良，「家中誰無老嫩？當你輕看發了一筆小財的時候，那區區幾百元可是一個傷殘老人，靠綜援過日子的救命錢，多行不義必遭天譴，問問你的良心，在嗎？是不是給狗吃了！」。

伯伯指自己行動不便，需靠的士出入，沒料發生不快事件。（示意圖，資料圖片）

帖文引起熱議，有網民批評涉事的士司機「蝦老人家」，又勸伯伯別將事情放於心上，「放心吧，佢要還，無還返畀你，還咗去第二度，可能抄牌，可能撞車賠錢，唔係黑心，係冥冥中有主宰」、「如果見啲司機夜晚唔開車頂內車廂燈，通常都係想博大霧，自己留意下」。

不過也有人認為乘客有責任於付款時點清數目，事後才投訴司機欺騙是「口同鼻拗」，「當時你有懷疑點解唔對啱數先落車，做任何交易都係當面點算清楚係最正確」、「有時停啲位唔係咁靚仔，想快快落咗開車走，真係無睇，塞落個袋就走，唔好成日以為個司機明知就走」。

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