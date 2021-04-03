男友油頭油臉口臭　着背心短褲踢拖食西餐　港女斥似毒Ｘ：影衰我

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-04-03 18:00

未追到女友時似王子，追到手後似毒X？最近有女生在討論區撰文大呻與男友拍拖後大走樣，逐漸懶得注重儀容與外表，非但油頭油臉有時有口臭，有次相約朋友到中價的西餐廳吃飯時，男友竟穿背心短褲及涼鞋應約，令樓主非常生氣又無奈，「你要核突都算，唔好影衰我呀」。

樓主大呻男友由初相識到現在拍拖後有着巨大反差，本來會稍為打扮的他變到不修邊幅。（《堅離地愛堅離地》劇照）

該女網民日前於香港討論區以「男友打扮好似毒X 帶佢見人影衰我」為題發文，大呻男友由初相識到現在拍拖後有着巨大反差，本來會稍為打扮的他，變到現在完全不修邊幅，無論上班、在家也是頹樣像宅男，樓主已感到不滿。而最經典是一次相約朋友在西餐廳吃飯，男友竟穿背心與人字拖應約，樓主隨即怒火中燒，直言：「帶佢見人影衰我！」

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網民對樓主的不滿有不同意見，部份人力撐樓主，表示男友如何打理外表，也反映出他有多重視別人及出席的場合，但也有網民表示男友忠於做自己，與樓主的理想有反差才會如此失望，又建議樓主出手為男友打扮。

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（香港討論區）

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