身障伯稱不能久站迫讓座　台女稱經痛堅拒　因1舉動反遭網民炮轟

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-05 13:00

讓座問題向來容易引起論戰！台灣有女生分享放學坐公車（巴士）回家時的經歷，她當時坐在沒有標示成博愛座（關愛座）的位置，突然有個脖上掛了身心障礙手冊的長者走近要求讓座，她已說明自己剛好經期，身體不適無法讓座，但還是引起阿伯不滿，她迫得放大「5倍音量」說自己來經。雖然帖文開首不少人都同情女生，惟台女過程中的1個舉動，令許多網民轉向直斥她不是，最後更令她要道歉反省！

台灣女學生放學坐公車回家時，雖然沒坐在博愛座，但仍有個身障伯伯過來要她讓座。（示意圖／資料圖片）

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樓主在fb群組「爆怨2公社」發文，稱日前放學坐公車回家時，走到公車後門第1排靠外側的座位坐下，該處並不是博愛座，但仍然有1名脖子上掛上身心障礙手冊的長者要求她讓位：

+ 4 + 4 + 4

最後，樓主稱有個壯壯的男生起來把位子讓給伯伯，但就算有人讓座，那個伯伯仍不放過她，「還是繼續念」，這時又有1個男生開聲叫伯伯閉嘴，「好了啦阿伯，你可以惦惦（安靜的意思）了啦！」伯伯最後到她下車為止沒有再說半句話，她形容該長者「以為他踢到小綿羊，結果是踢到超級無敵不鏽鋼+9大鐵板。」

網民點睇：

+ 5 + 5 + 5

有網民認同女生不適沒必要讓座，又質疑那個阿伯為何不一開始就找男生讓座，不過，樓主因不想與伯伯同坐，因而故意阻止旁邊阿姨讓座，有關舉動就引來不少網民炮轟，認為她自己不想讓也不應阻止別人讓，認為樓主為人一樣沒有同理心，「經痛就有權利缺乏教養嗎？」最後，樓主看到網民的批評後也回覆致歉，稱自己冷靜下來重新思考，承認她的行為「真的是不好的示範」，並承認會改進。

（facebook群組「爆怨2公社」）

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