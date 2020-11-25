iPhone 6s傳被退役　3款機或不支援iOS 15　果迷：用到最後一刻

【iPhone 6s／iPhone SE】「史上最無敵iPhone」終於退役了？有外媒傳出消息，指Apple來年推出的iOS 15疑不再支援幾款舊iPhone，當中包括被譽為「長青不敗」的iPhone 6s，不少用家知道消息後都傳出哀號，直言要用到最後一刻。

有外媒消息傳出，指來年推出的iOS 15疑不再支援幾款舊iPhone，包括iPhone 6S。（unsplash圖片）

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iPhone 6s已推出5年，但仍有很多用家因捨不得Touch ID及3.5mm耳孔位，而使用至今，有人甚至壞掉後再換機，但以6s為首選，不將新型號放在眼內，因此被一眾果粉稱為「最無敵iPhone」。

按圖睇5個iPhone 6s長青不敗的原因▼▼▼

不過去年已宣布徹底停產的iPhone 6系列，近日再有外國傳媒《The Verifier》傳出消息，指Apple預計在明年推出iOS 15作業系統，或會停止支援 iPhone 6s、iPhone 6s Plus （2015）和 iPhone SE（2016）3款手機。

👇👇即睇iOS 15或將只支援哪些iPhone？以及哪幾款iPhone不能再升級？👇👇

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iOS 15傳不支援3款舊iPhone 其中一款仍有不少用家 附換機建議

消息傳出，6S用家紛紛現身稱不捨，「真係好好用」、「啱啱先換完電，仲諗住再戰3年」、「係時候啦，一路好走，多謝你陪伴」，亦有人指只用慣6S的舊「Home掣」，「嗰時出咗8我都唔買，買返6」，但仍有不少人籲用家放手，「用到6年仲想點」、「攞正牌換電話啦」。

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網民盤點15個失落的牌子 ▼ ▼ ▼