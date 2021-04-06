朋友邀上屋企打邊爐講明要夾錢　女生愕然斥「肉酸」引網民激辯

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-06 20:00

政府因應疫情實施限聚令，許多港人選擇在家舉行聚會。有女網民日前在討論區發文，表示近日獲朋友邀請登門作客打邊爐，但主人家在買好食材後卻表明事後要「夾錢」，讓她感到好「肉酸」，認為對方「重視錢多過相聚時刻」，意見引來網民激辯。

有女網民日前在討論區發文，指最近獲朋友邀請上門作客，未料對方卻要求所有人「夾錢」買火鍋食材，讓她感到好「肉酸」。（資料圖片）

【最強流動派】投選「最強食玩買排行榜」送您高達888「01積分」，兼隨時贏$500運動電競館禮券，仲等咩呀？即刻投票啦！

樓主在親子王國討論區發文，表示近日居於偏遠地區的友人邀請她上門聚餐，惟對方其後於聊天群組講明事後要夾錢，令她大感愕然，「講到出口有啲肉酸」，又指假如自己是主動邀請別人的話，絕不會要客人湊錢。雖然當下已不想作客，但無奈獲邀人數少，她缺席便可能令朋友們無法打邊爐，只好繼續赴約。

她在文中強調，自己被邀請作客，「不會老奉覺得你請，我會主動講話夾」，但相反是主動邀請人的話，讓其他人夾錢便很小器，「做唔出邀請人又要人夾返錢」；她也是第1次遇到主人家「開聲話夾（錢）」，感覺對方更重視金錢，而非朋友相聚的時間。

樓主直指主人家的舉動很小器，引來網民正反意見各不同。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主後來再留言，指聚餐前1天已再三問主人家有否需要幫忙買的東西，對方一直表示已準備好，未料到了聚餐前不久，又臨時稱有忘記買的物資，要他們在匆忙之間購買，並形容對方為人計較，估計會刻意買過多的材料，「佢話會買晒所有嘢，我估應該都會買過量」，然後讓所有人夾錢。

帖文引來正反網民有不同意見，樓主強調自己奉行「請人上嚟（屋企）會預個數」的原則，為免在錢銀上招人不滿，「請唔起我真係唔會叫人上」，認為朋友之間要有來有往，不應只要求其他人不斷付出，自己卻無動於衷。

有支持樓主看法的網民並認同戶主太「小家」，坦言自己也不好意思要客人付錢，「我做唔出咁小家，可能佢好手緊」、「其實夾錢OK嘅，不過有點核突」，「做東就預咗請，要人夾錢就唔好搞呢啲」。

+ 2 + 2 + 2

不過，另外有網民就反駁樓主，稱現時疫情下，邀請朋友到家中造訪，很可能只是貪方便，為求有地方聚會，並非「老奉」要請客，「請妳係人情，唔情係道理」、「咁買嘢夾錢好正常，佢又唔係叫你哋夾燈油火蠟」、「錢銀嘢均真啲好」。

（親子王國）

同場加映：食飯切忌食出聲、坐順風車坐前座 網民熱議父母無教的禮貌行為

食飯切忌食出聲、坐順風車坐前座 網民熱議父母無教的禮貌行為

+ 8 + 8 + 8

想健健康康打邊爐？「家營營養中心」創辦人、認可營養師吳耀芬推介以下34款食品、飲品！

▼1.低糖、低卡飲品：減少攝取額外糖分與卡路里（按圖了解👇👇👇）

+ 20 + 20 + 20

▼2.含膳食纖維飲品：促進腸胃蠕動、減慢脂肪吸收（按圖了解👇👇👇）

▼3.有汽飲品：增飽腹感，有助減少食量（按圖了解👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

▼4.無酒精啤酒：滿足口腹之慾且低熱量（按圖了解👇👇👇）

▼打邊爐挑選飲品貼士：（按圖了解👇👇👇）

「家營營養中心」創辦人、認可營養師吳耀芬（受訪者提供）

原文：【火鍋飲品】打邊爐易肥易水腫？營養師推薦34款飲品清單無糖低卡