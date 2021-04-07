女生重遇筍盤男同學心動　憑阿爸教1招看清人品：好彩拍拖前發現

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-07 21:00

面對心儀對象，大家總想讓對方看到最美好的一面，然而待人接物的自然反應就會讓人「露底」。有港女於討論區發文分享，指早前重遇中學同學，相處過程中有意發展，惟約會數次後她卻憑爸爸教的1招，揭發對方的人品其實不如所想般好，直言幸好於拍拖前發現真相，「如果唔係我一定後悔」。

港女與舊同學重遇，本來有意發展，但從爸爸教的1招留意到心儀對象的真實性格後果斷放棄。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

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該名女生於Dcard討論區發文，稱早前與1名中學同學重遇，相處時印象不錯，「對女仔好gentleman，家境幾好但唔會曬命，讀書成續又唔錯，有上進心」，因而有意跟他發展。

不過約會數次後，女生發現男方看待別人的態度讓她不能接受，「發現佢其實會睇唔起其他人」。她指自小爸爸教她，「睇男人要睇佢對啲waiter（侍應）嘅態度點，就會知日後對你嘅態度會係點」，因此兩人外出時她都會特別注意對方這點。

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沒料現實是男方對侍應態度比較差，例如會因等位太久而不滿、落單或要求服務後不會道謝，或是因侍應太忙碌未及回應而大罵對方「有無帶眼返工」，甚至認為服務員被罵是「份糧包埋」，令她非常驚訝。

樓主又提到，當她提及有舊同學現時任職汽車維修時，對方竟冷笑並說出一句：「都估到佢只可以做呢啲工，連大學都入唔到就係咁。」她直言就是各種小事，發現對方即使整體條件也不錯，但這態度已讓她不能接受，「好彩拍拖前就見到呢個樣嘅佢，如果唔係我一定後悔」。

樓主直言幸好於交往前便發現對方的缺點，否則將會後悔不已。（《經常請吃飯的漂亮姐姐 》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人認同樓主爸爸所言，指待人接物能反映1個人的真實性格，「其實有好多人拍拖之前都扮晒嘢扮晒孝順扮晒脾氣好咁，到拍咗拖就見真章」、「絕對要睇埋佢對其他人嘅態度，真實往往暴露在小細節中」、「你爸爸同你都心水清，連偽裝下都冇即係完全唔覺得咁樣有問題，讀書ok家境好真係唔代表人品好」。

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